'Ruimte zat in mijn tuin, voor een huisje voor mijn ouders'

Met voorzichtige passen neemt Ine Karman (70) uit Meppen trede na trede op de trap in haar woning. "Het gaat wel hoor, maar heel rustig aan. Déze trap kan ik nu wel aan. De steile trap naar de kelder, daar begin ik niet eens meer aan."

Ine en Bas (74) Karman lijden, zoals ze zelf zeggen, aan PHPD. "Pijntje hier, pijntje daar, bedoel ik dan", zegt Ine lachend. "We zijn nog niet heel oud en ook zeker niet volledig hulpbehoevend, maar we merken wel dat het allemaal langzaamaan wat minder wordt."

Haar man knikt bevestigend. "Achter ons huis ligt een tuin van bijna 2.500 vierkante meter. Heerlijk, al die ruimte. Maar het werk wordt me steeds vaker wel teveel. Wat ik vroeger in een uurtje deed, daar kan ik nu een dag over doen."

Een appartement is voor het tweetal een schrikbeeld

Dat is precies de reden waarom het echtpaar sinds enige tijd nadenkt over kleiner wonen. Een seniorenappartement met een balkonnetje echter, is voor het tweetal een schrikbeeld.

Bas: "Dat is écht niks voor ons. Als je al 28 jaar de ruimte van het platteland gewend bent, dan is zo'n overgang niet gezond. Wij willen wel actief blijven, maar gewoon een tandje lager."

'Een superplan, leek het ons'

En zo ontstond het plan om een kleine woning in de tuin van dochter Barbara Schulten, in het buitengebied van Dalen te plaatsen.

Schulten: "Ik heb hier ruimte zat. En bovendien vind ik het een heel prettig idee om mijn ouders zo dichtbij te hebben. Zo zijn ze waarschijnlijk minder snel afhankelijk van zorg. Als ze op den duur meer zorg nodig hebben, kan ik dat makkelijk oppakken. Begin 2023 zijn we het idee gaan uitwerken. We vonden het bedrijf Duntep uit Staphorst op ons pad, een bedrijf gespecialiseerd in mobiele bungalows. Vervolgens benaderden we de gemeente Coevorden met ons plan. We verwachtten dat het wel zou lukken, juist ook omdat met dit plan een ruime woning elders in de gemeente vrij zou komen, goed voor de doorstroming."