"In mijn boek De Hemel kan wachten vertel ik hoe je leven van het een op het andere moment helemaal op zijn kop staat. Het ene moment ben je bezig met vakantie, het kopen van een campertje en misschien gaan we het huis wel verkopen. Je zit vol met dromen omdat je eigenlijk verwacht dat je 80 jaar oud wordt. En dan ben je 43 jaar en dan is dat opeens niet meer zo", kijkt De Haan terug.

'Je kunt er wel een boek over schrijven'

In 2017 kreeg de inwoonster van Dieverbrug borstkanker. Toen haar dat overkwam dacht ze: daar kun je wel een boek over schrijven. Omdat ze geen ervaring of achtergrond als schrijfster heeft, kwam het eerst niet in haar op haar ervaringen op papier te zetten. "Het is zo heftig als je die diagnose krijgt", vertelt De Haan. "Het was niet makkelijk, maar na een heel voortraject ben ik toch wel gaan schrijven."

De eerste weken gooide De Haan al haar ruwe schetsen weg, maar langzaam begon ze steeds meer te vertrouwen in zichzelf en bewaarde ze haar werk. "Als je zoiets heftigs meemaakt gaat er zoveel door je hoofd. Als je dat kan opschrijven, daar woorden aan kan geven, dan is het net alsof het uit je hoofd gaat. Dat betekent niet dat het weg is, maar je bent het wel een soort van kwijt."

Overleven voor de kinderen

Emoties zoals angst, de zorg voor twee kinderen en de onzekerheid van het hele proces worden beschreven. "Ook de verplaatsing van belangen. Dat het niet meer om mij ging, maar dat ik op een gegeven moment dacht: ik moet alles op alles zetten om te overleven voor de kinderen."

Volgens De Haan zullen veel mensen zich herkennen in de verhalen. "Het gaat er niet om dat je kanker hebt, een burn-out, of dat je wat pessimistisch bent. Je kunt de emoties over alles leggen. Nu hebben we bijvoorbeeld corona. Dat voelt ook als een soort van ernstig ziek zijn. Als je kanker hebt zit je ook in een soort lockdown."

Lokaal product

Voor de motivatie kreeg De Haan steun van schrijfster Marcella Kleine uit Diever. Ook de uitgever en vormgever vond ze in de buurt. Haar man maakte de foto voor de omslag. "Het is echt een heel lokaal product, wat landelijk wordt neergezet."

Vanavond overnacht De Haan na vele stops bij boekenwinkels in Doesburg, donderdagmiddag verwacht ze aan te komen in haar eindbestemming Middelburg. "Met een goed gevoel stap ik nu in de camper. Het is voor het eerst dat ik alleen wegga, dus ik vind het ook wel heel spannend. Maar ik kijk er heel erg naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten en in gesprek te gaan."

De opbrengsten gaan naar Pink Ribbon. Wil je De Haan volgen tijdens haar reis? Dat kan via Instagram of via haar blog.