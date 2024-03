De oudste boerderij van Drenthe krijgt een flinke opknapbeurt

Als kleine jongen liep Gerwin Tiems uit Meppen al vaak langs de oude boerderij aan de Middendorpsstraat. "Toen ik anderhalf jaar geleden de kans kreeg om het bouwwerk over te nemen, heb ik niet lang geaarzeld", zegt hij. "Ok, ik moest nog wel eerst mijn vrouw zien over te halen om met mij mee naar het dorp te verhuizen, maar dat is gelukt."

Dat het niet om zomaar een boerderij gaat, bleek al snel, toen bouwhistoricus Jim Klingers zich ermee ging bemoeien. "Op basis van het bestuderen van de jaarringen in de oude gebinten op zolder, konden we al snel vaststellen dat het gaat om een boerderij uit 1380 of 1381", zegt Klingers. "En daarmee is dit voor zover nu bekend de oudste boerderij in Drenthe die bewaard is gebleven."

Het is daarmee namelijk ongeveer vier jaar ouder dan een boerderij in Anderen. De vermoedens van deze ouderdom werden bevestigd toen Tiems in de tuin ook een potscherf uit de veertiende eeuw uit de grond haalde.

'Eigenaar maakte er een moderne veestal van'

Tot in de jaren zestig was het bouwwerk nog redelijk gaaf, historisch gezien. "Maar helaas heeft de toenmalige eigenaar begin jaren zestig besloten om er een moderne veestal van te maken; de oude woning werd er helemaal uit gesloopt", weet Klingers. "Hij had een vergunning gekregen om er 22 koeien te houden en dat was voor hem voldoende reden om af te zien van een plan om de boerderij een monumentenstatus te geven. Schaalvergroting van zijn bedrijf was net wat interessanter dan de monumentenstatus."

Bepaalde oude delen verdwenen en moderne stenen en betonnen constructies werden gebruikt in de gevel. Maar volgens Klingers valt de schade te overzien. "De verbouwing van destijds is met zoveel haast gebeurd, dat er gelukkig ook delen bewaard zijn gebleven. Daar hebben we nu profijt van."