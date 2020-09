Jaar cel geëist tegen visboer voor betasten jonge medewerkers

De man, die zijn vishandel bijna twee jaar geleden verkocht en tegenwoordig in Alphen aan den Rijn woont, zei in de rechtszaal alleen dat hij alles ontkent. Verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Klusjes doen

Het jongste slachtoffer woonde bij de visboer in de buurt en mocht vanaf haar elfde jaar klusjes voor hem doen, zowel in zijn winkel als bij hem thuis. Ze vertelde de politie dat ze in die periode, in 2009 en 2010, zo'n twintig keer is geknuffeld door de man. Ook zoende hij haar en betastte hij meerdere keren haar borsten.

Het gebeurde meestal als hij haar moest uitbetalen. Dan moest ze met hem mee naar een kamertje en voordat ze het geld kreeg, vroeg hij om een knuffel of een kus. De vrouw verklaarde dat de man een keer de deur blokkeerde toen ze er zat van was en weg wilde. Het meisje zweeg jarenlang over wat haar was overkomen. Ze schreef er alleen over in haar dagboek.

Toen een vriendin een keer met haar mee was en zag dat ze beteuterd terugkwam nadat de visboer haar had uitbetaald, biechtte het destijds jonge meisje het op. In de jaren erna kreeg ze psychische problemen, schreef ze in haar slachtofferverklaring. Ze werd angstig, sliep slecht en kwam er met hulp uiteindelijk bovenop. Ze eist ruim 16.000 euro schadevergoeding.

Samen naar de politie

In 2018 ontmoette de vrouw het andere slachtoffer. Ze kenden elkaar tot die ontmoeting niet, maar ontdekten dat hen hetzelfde was overkomen. Samen stapten ze naar de politie. De nu 23-jarige vrouw vertelde dat zij in mei 2012 was betast toen ze een dag met de visboer in zijn viskraam mocht werken. Hij raakte onder meer haar borsten en kruis aan en zoende haar. Ook verbood hij haar er met anderen over te praten.

Ze vertelde haar moeder een deel van wat haar was overkomen en stopte met werken voor de visboer. Daar bleef het bij. In de jaren die volgden kreeg ook zij ernstige psychische problemen. Ze diende een schadeclaim van ruim 1700 euro in tegen de voormalige inwoner van Beilen.

'Geen nee durven zeggen'

De officier van justitie vindt de zaak ernstig. Volgens haar is alleen een celstraf passend als straf voor de voormalige visboer. "De slachtoffers waren meisjes in de bloei van hun leven, die geen 'nee' durfden te zeggen tegen een veel oudere man, die zich aan hen vergreep."

De advocaat van de man stelt dat er te weinig bewijs is om de man te veroordelen. Op 6 oktober doet de rechtbank uitspraak.