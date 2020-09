Vader verdronken peuter Ubbena krijgt zeven jaar cel

De 40-jarige Paul den B. uit Utrecht is veroordeeld tot zeven jaar cel voor doodslag op zijn zoontje Sven, die in december vorig jaar verdronk in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena. Het 3-jarige jongetje viel in het donker vanaf de steile oever van het kanaal in het water. Daarna deed Den B. volgens de rechtbank te weinig om hem te redden.

De vader heeft verklaard dat hij het jongetje op 18 december vanaf de wal in het kanaal wilde laten plassen en dat ze beiden uitgleden op de steile kant, waar het bovendien aardedonker was aan het eind van die middag. Het was voor het eerst na een tijd van begeleide omgang dat Den B. zijn zoontje acht uur alleen zag.

Plassen in het kanaal

Hij reed op 18 december met Sven naar Assen met de bedoeling om naar zijn ouders te gaan. Daar ging hij uiteindelijk niet naartoe, maar hij reed naar Loon. Naar eigen zeggen wilde hij hem de roeiclub laten zien, waar hij zelf als tiener had geroeid. Daarna reed hij lange tijd in de omgeving langs het Noord-Willemskanaal.

Uiteindelijk liep hij naar eigen zeggen met Sven naar de waterkant, omdat het jongetje moest plassen. "De verdachte bracht zijn zoon van drie jaar die niet kon zwemmen zonder redelijk doel naar een donkere en afgelegen plek, onder het viaduct in de buurt van Tynaarlo. Toen hij wilde plassen, hield zijn vader hem niet vast", aldus de rechtbank.

'Geen goede hulp geboden'

Op de steile oever vielen de twee. "Door een zwaaiende beweging van vader is Sven daarna in het water gevallen. Toen heeft verdachte niet op tijd goede hulp geboden en ook niet tijdig hulp ingeroepen." Den B. heeft verklaard dat hij eerst in het zand bleef liggen en daarna naar zijn auto liep om zijn telefoon te zoeken.

Hij kon de telefoon niet vinden, heeft hij tijdens de rechtszaak verklaard, en sprong daarna alsnog in het water. "Maar hij klom er ook weer uit omdat hij bang was bevangen te raken door de kou en belde toen pas 112. Aan de telefoon liet hij na om duidelijk zijn locatie door te geven en ook vroeg hij een passante die de hond uitliet niet om hulp", somde de voorzitter van de rechtbank op.

Dat alles bij elkaar vindt ze genoeg bewijs voor doodslag. Door zijn gedrag heeft Den B. het risico genomen dat zijn zoontje zou overlijden. Naar schatting van een deskundige heeft Sven ongeveer 53 minuten in het ijskoude water gelegen voor politieagenten hem eruit haalden. Hij had toen ernstig hersenletsel.

'Het meest verschrikkelijke dat een moeder kan overkomen'

Op 31 december overleed het jongetje, nadat zijn moeder moest besluiten dat de behandeling werd stopgezet. "Daarmee heeft de verdachte haar intens en onherstelbaar leed toegebracht. Dat zij die beslissing moest nemen ziet de rechtbank als het meest verschrikkelijke dat een moeder kan overkomen."

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Den B.'s advocate vond dat alleen dood door schuld, een minder zwaar misdrijf, bewezen kon worden. Den B. heeft zelf toegegeven dat hij zich wel degelijk verantwoordelijk voelt voor de dood van zijn zoontje.

Stalking

De Utrechter is ook veroordeeld voor het onttrekken van Sven aan het wettig gezag. Het jongetje had op 18 december om vijf uur terug moeten zijn bij zijn moeder, Den B.'s ex, in Utrecht. Ook is hij veroordeeld voor het stalken van zijn ex, ondanks dat hij daar ook al eerder voor veroordeeld was.

Naast de straf heeft de Utrechter een contactverbod van vijf jaar met zijn ex-vrouw gekregen en moet hij haar ruim 21.000 euro schadevergoeding betalen.

