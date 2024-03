Te duur en te moeilijk: initiatiefnemers woningsplitsingen haken af

De woningnood is hoog en gemeenten willen graag snel aan meer huizen komen. Naast nieuwbouw en inbreiding (woningbouw binnen een dorp of kern) wordt daarom ook gesproken over het kadastraal splitsen van bestaande woningen. Een optie die vooral voor plattelandsgemeenten gunstig kan zijn. Maar er wordt nog maar weinig gebruik van gemaakt, blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

In de meeste gemeenten in Drenthe is het aantal woningsplitsingen niet meer dan een handjevol per jaar. Vaak haken initiatiefnemers al voor het aanvragen van een vergunning af, zo ook in de gemeente Aa en Hunze. "We merken dat we in het voortraject graag medewerking willen verlenen, maar dat een idee in veel gevallen door de initiatiefnemer niet verder wordt gebracht", schrijft de gemeente.