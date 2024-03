Bewoners vakantiepark Hooghalen mogen weer naar huis

De bewoners van vakantiepark Het Grote Zand in Hooghalen mogen weer terugkeren naar hun woning, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe weten. Het park is weer veilig om te betreden en de hulpverlening wordt afgeschaald.

Op het vakantiepark in Hooghalen kwam eerder vandaag chloorgas vrij bij werkzaamheden in de technische ruimte van het zwembad. Twee chemische stoffen werden onbedoeld met elkaar vermengd, waarna een deel van het park moest worden ontruimd.

De brandweer heeft geprobeerd het vat van duizend liter gecontroleerd te openen en te mengen met waterdamp, maar dat ging niet snel genoeg. Daarom is er nu zand in het vat gestort en is de situatie onder controle. Later moet het park zelf het verontreinigde zand verwijderen.