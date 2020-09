Bezwarencommissie fluit De Wolden terug over dwangsom Josef B.

De verbouwingen die B. heeft gedaan aan de boerderij in Ruinerwold, waar jarenlang een gezin in complete afzondering leefde, zouden niet voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid en ventilatie. Ook zou de juiste vergunning ontbreken.

Op 29 februari had alles hersteld moeten zijn. Dit alles op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per week, maximaal 50.000 euro, voor het overtreden van het bouwbesluit. Daarnaast een dwangsom van 100 euro per week, maximaal tot 1.000 euro, voor niet hebben van een omgevingsvergunning. Daarnaast kan de woning worden gesloten.

Advocaat Yehudi Moszkowicz zei dat het voor B. onmogelijk was om herstelwerk te doen aangezien die vast zit. Ook zou hij als huurder niet aansprakelijk zijn. De commissie vindt dat De Wolden B. wel degelijk verantwoordelijk kan houden. Hij had namelijk iemand kunnen inhuren. Moszkowicz kan zich daar nog steeds niet in vinden: "In het advies staat letterlijk dat hij de sleutel niet heeft." Volgens de advocaat is het duidelijk: "Dit advies biedt geen grondslag om een besluit zoals dit in stand te houden."

Onvoldoende gemotiveerd

De bezwarencommissie heeft gekeken in hoeverre de gemeente terecht een dwangsom tot 50.000 euro heeft opgelegd. Op verschillende punten is de gemeente nu terechtgewezen, omdat de onderbouwing niet op elk punt goed genoeg is. Zo is de opgelegde last op het punt van de brandveiligheid onvoldoende gemotiveerd. In het opgestelde rapport over de brandveiligheid staat namelijk dat de huidige situatie een risico kan vormen, en niet dat de huidige situatie een risico vormt.

Het dak van de boerderij, dat is aangepast, zou teruggebracht moeten worden in de originele staat, volgens de gemeente. Omdat er bij de vergunning die in 1972 is verleend geen tekeningen zijn die laten zien hoe de constructie in elkaar dient te zitten, oordeelt de bezwarencommissie dat het daardoor onmogelijk is om het dak in die staat terug te brengen. Ook zijn er geen constructieve berekeningen aanwezig, dus moet er aan een andere norm getoetst worden, de NEN 8700.

Een door De Wolden gewenste omgevingsvergunning voor bewoning van de stal is niet nodig, daarvoor moet een ander document aangeleverd worden. De Wolden wordt verder geadviseerd duidelijker te zijn in de terminologie.

Huiswerk

De Wolden zegt niet ontevreden te zijn over het advies. "We hebben huiswerk gekregen. Op alle punten hebben we gelijk gekregen, alleen moet het scherper geformuleerd worden", laat een woordvoerder weten. "Op details moet het beter, zoals een betere onderbouwing waarom wij vinden dat de brandveiligheid in het geding is." Moszkowicz begrijpt het optimisme bij De Wolden niet: "Ik denk dat ze het rapport nog een keer goed moeten lezen."

Of het advies van de commissie iets gaat opleveren voor Josef B. is nog maar de vraag. Over vier weken neemt het college van De Wolden een besluit. "Over het algemeen wordt het advies opgevolgd", zegt de woordvoerder. "Maar de termijnen en bedragen veranderen waarschijnlijk niet."

Lees ook: