Bevrijdingsfestival heeft 'last' van nieuwe beachclub aan Baggelhuizerplas

Het Bevrijdingsfestival in Assen zegt 'last' te hebben van het nieuwe horecapaviljoen aan de Baggelhuizerplas. Organisatoren van het feest op 5 mei en Beachclub Zand-Erover gaan nog deze maand met elkaar om tafel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Het strandpaviljoen bij het Asser recreatiegebied is op dit moment in aanbouw en moet straks, tijdens het Bevrijdingsfestival over twee maanden, vol in bedrijf zijn. Omdat Zand-Erover midden op het festivalterrein staat, moeten de beachclub en het Bevrijdingsfestival organisatorisch de handen ineen slaan.

Overal hetzelfde beleid

Maar dat blijkt in de praktijk zo gemakkelijk nog niet, laat voorzitter Gerrit Boes van het Bevrijdingsfestival weten. "Ik wil over het hele festivalterrein eenduidig beleid wat betreft beveiliging, alcohol, gebruik van glazen en nog meer", zegt hij. "Het is belangrijk dat af te stemmen met Zand Erover, maar zij wil dat niet. Zo kan ik niet de openbare orde en veiligheid garanderen en daar heb ik dus last van."

Daar komt bij, zegt Boes, dat hij vreest dat Zand-Erover een gat slaat in de begroting van het Bevrijdingsfestival. "Want alles wat de beachclub uit het festival haalt, verdwijnt uit onze begroting", zegt hij. "Wij moeten aankloppen bij overheden om alles rond te krijgen, en dan komt er een meneer voorbij die zegt dat hij er een slaatje uit gaat slaan."

'Storm in een glas water'

Met die 'meneer' doelt Boes op horecaondernemer Erik de Haan. De exploitatie van Zand-Erover ligt in zijn handen. Boes vreest dat De Haan vooral handelt uit commerciële motieven, maar volgens De Haan is daar helemaal geen sprake van. Hij spreekt daarom van 'storm in een glas water'. "Wij hoeven echt geen winst te maken, alleen gaan we het festival niet subsidiëren", zegt hij.