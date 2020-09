'Tweede coronagolf' in Nederland, ook in Drenthe flinke stijging

In de afgelopen week is er bij 145 inwoners van Drenthe het coronavirus vastgesteld. Dat is bijna het viervoudige van het aantal nieuwe besmettingen vorige week.

Dat blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week werden er 37 positieve testresultaten gemeld. De week dáárvoor waren het er zestien.

Er zijn afgelopen week geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen door Covid-19 in Drenthe bij gekomen.

Stijging in alle gemeenten

De meeste nieuwe besmettingen zijn de afgelopen week in Emmen vastgesteld. Het gaat om 58 nieuwe gevallen. In Assen zijn de afgelopen week 17 besmettingen geregistreerd. Coevorden telde 14 nieuwe gevallen, Noordenveld 11, en in Meppel kwamen er 9 bij.

In Tynaarlo kregen 7 mensen een positieve test deze week, en zowel in Midden-Drenthe als Hoogeveen en Aa en Hunze waren dat er 6. Borger-Odoorn schreef er 5 bij op de lijst, en De Wolden en Westerveld sluiten de lijst af met respectievelijk 3 en 2 besmettingen. Ook was er één besmetting van een Drent waarvan de woonplaats niet bekend is.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

In de tabel hieronder staan het totaal aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM)

Gemeente Meldingen afgelopen week Meldingen vanaf maart Ziekenhuisopnames vanaf maart Overlijdens vanaf maart Aa en Hunze 6 22 1 0 Assen 17 91 12 2 Borger-Odoorn 5 16 4 3 Coevorden 14 78 13 2 Emmen 58 190 20 11 Hoogeveen 6 113 20 8 Meppel 9 67 11 5 Midden-Drenthe 6 34 6 0 Noordenveld 11 41 4 1 Tynaarlo 7 56 9 0 Westerveld 2 41 9 4 De Wolden 3 58 11 5 Woonplaats onbekend 1 3 0 0

Landelijk

In de afgelopen zeven dagen zijn 13.471 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het RIVM. Vorige week meldde dat instituut 8.265 gevallen, dus het aantal nieuwe besmettingen is met meer dan de helft gestegen.

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg. Verpleegafdelingen namen 350 coronapatiënten op, tegen 144 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 27 naar 53. Het RIVM meldde dinsdag ook 33 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 14 sterfgevallen.

Relatief meer positieve testen

Zes op de honderd coronatesten in de afgelopen week brachten een coronabesmetting aan het licht. Dat is aanzienlijk meer dan in de weken ervoor, toen het percentage tussen 2 en 4 schommelde.

Van maandag tot en met zondag zijn in heel Nederland 192.255 tests uitgevoerd. Daarvan waren 10.363 positief, wat neerkomt op 6,1 procent. De week ervoor waren meer testen uitgevoerd (195.545), maar waren er minder coronagevallen (7419). Toen was 3,9 procent positief.

In de weken daarvoor hadden minder dan 3 op de 100 geteste mensen het coronavirus onder de leden. In juni en juli was hooguit 1 procent van de tests positief.

Het aantal uitgevoerde tests is redelijk stabiel. Elke week worden iets minder dan 200.000 tests afgenomen. Gezondheidsdiensten kunnen nog niet meer testen, omdat de laboratoria die de diagnose stellen, niet genoeg capaciteit hebben.

RIVM spreekt van tweede golf

Jaap van Dissel, de directeur infectieziektebestrijding van het RIVM, sprak vandaag voor het eerst tijdens zijn briefings in de Tweede Kamer van een 'tweede golf' van het coronavirus. Ook in Drenthe is die stijging dus te zien in het aantal nieuwe besmettingen, al zijn de aantallen in vergelijking met de Randstad en de stad Groningen lager.