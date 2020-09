Een kikkerpoel als klaslokaal in Dwingeloo

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Stichting Jantje Beton en het Instituut voor Natuureducatie. Dit jaar is het de vijfde editie. Steeds meer basisscholen doen eraan mee.

Vorig jaar gaven er in Nederland 2700 scholen buiten les, vandaag doen bijna 4000 scholen dat, waarvan ruim 150 in Drenthe. De frisse lucht en beweging moeten ervoor zorgen dat kinderen beter presteren. Eigenlijk zou de Nationale Buitenlesdag op 7 april plaatsvinden, maar door het coronavirus en de lege klassen is het uitgesteld naar vandaag.

Gekwaak tijdens de les

Waar veel groepen 'gewoon' het schoolplein gebruiken voor de buitenles, duikt groep 8 van de Burg. W.A. Storkschool dus de natuur in. Een splinternieuwe kikkerpoel langs de Vlakendijk bij Dwingeloo is het klaslokaal van vandaag, compleet met zitbankjes en een picknickbank. Zo kan de juf haar klas toespreken onder het getjilp van de vogels die meekijken vanuit de bomen. Gekwaak van kikkers is nog niet te horen, want de poel is nog leeg. Al nam een ijsvogeltje vlak voor de opening wel een kijkje.

Die opening werd verricht met water uit het echte klaslokaal en een goot gedragen door de leerlingen. Doordat de poel er sinds zaterdag ligt, zit er nu nog maar weinig water in. Uit een jerrycan stroomde het water door de goot van bamboe de poel in. De bedoeling is dat de school deze plek vaker gaat gebruiken als buitenklaslokaal. Het is een kwartiertje lopen van school naar het perceel van Staatsbosbeheer.

Dwingeler Ommetjes

De kikkerpoel ligt er sinds afgelopen zaterdag, na het harde werk van vrijwilligers van de Dwingeler Ommetjes. Dat is een stichting met als doel om het landschap rond Dwingeloo mooier, leefbaarder en bereikbaarder te maken.

In samenwerking met het Staatsbosbeheer en dankzij subsidie van de gemeente Westerveld is de poel uitgegraven en zijn de bankjes geplaatst. Dat was nog even spannend, want de vergunning liet op zich wachten, maar was er uiteindelijk net op tijd, zodat het project voor de buitenlesdag gereed was.

De stichting werd vier jaar geleden in het leven geroepen als onderdeel van Dorpsbelangen Dwingeloo. Van de gemeente ontvangt de groep subsidie om vijf wandelroutes te creëren en te onderhouden rondom het dorp, de zogenoemde ommetjes. De eerste, genaamd Mars, is er al. "Het zijn kleine routes van drie tot vijf kilometer lang", vertelt Joris Driehuis van Dwingeler Ommetjes. "We proberen die routes te verfraaien met het aanleggen van houtwallen, singels, heggen, kruidrijke bermen en in dit geval dus een poel."

"Eigenlijk is alles in deze omgeving veranderd door ruilverkaveling, maar dit perceeltje niet. We mogen het van Staatsbosbeheer inzetten voor ons ommetje Mars en de aanleg van de poel met de bankjes. Het is mooi om te zien dat het nu al gebruikt wordt als natuurlijk klaslokaal en ik hoop dat er ook gauw kikkers en salamanders te zien zullen zijn", aldus Driehuis.