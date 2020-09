Nieuwe naam fusieschool Beilen bekend: Volta

"Volta staat symbool voor vol energie, vol aandacht, vol vertrouwen", zegt directeur Eline de Jong van het Dr. Nassau College. Tegelijk met de onthulling van de naam werd maandag de huisstijl gepresenteerd.

Op dit moment wordt er volop gebouwd aan het nieuwe schoolgebouw aan De Omloop, waar de middelbare scholieren in schooljaar 2021-2022 les moeten krijgen. Nu al zijn de brugklassen bij elkaar gezet in een schoolgebouw aan Leliestraat in Beilen. Volgens De Jong gaat dat heel goed. "We zijn supertrots op hoe het nu gaat met de brugklassen."

De nieuwe school in Beilen gaat Volta heten (Rechten: Volta)

Sloop

"De bouw gaat hartstikke voorspoedig", zegt Rolf Albring van CS Vincent van Gogh. Al is afscheid nemen van het huidige CSG-gebouw voorlopig nog niet aan de orde. "Dit gebouw blijven we gebruiken, we hebben komend schooljaar misschien net iets te veel leerlingen en deze is van binnen nog prima geschikt. Uiteindelijk zal hij eraf gaan en kan de gemeente er wat anders gaan ontwikkelen. Het oude gymnastieklokaal gaat er wel binnen een paar weken af."

