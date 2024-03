Project Duofietsen in Sleen in de prijzen: 'Dit hadden we niet verwacht'

Een enorme opsteker voor alle 170 vrijwilligers. Zo noemt Henk Nieuwenhuizen uit Sleen de toekenning van de 'Sportparel van Drenthe' aan het project Duofietsen in de gemeente Coevorden. "Hier mogen we écht trots op zijn."

Afgelopen maandag stonden hij en andere leden van Stichting Duofietsen uit deze gemeente ineens op het podium in Assen, tijdens het Sportgala in Drenthe. "Dat hadden we vooraf écht niet verwacht", zegt hij. "We vonden het al een hele eer dat we door de gemeente Coevorden waren voorgedragen voor deze prijs, maar dat we 'm ook nog zouden winnen..."

De prijs, dit jaar voor het eerst uitgereikt, bestaat uit een bronzen kunstwerkje en is bedoeld voor een persoon, vereniging of organisatie die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor sport en bewegen in Drenthe. "Een mooi aandenken. Het is vooral de trots die erbij hoort, we weten dat we op de goede weg zijn."

Vijf dorpen

Het project Duofietsen bestaat in Coevorden sinds 2011, toen Nieuwenhuizen met drie duofietsen startte in Sleen. "We waren destijds landelijk niet helemaal de eerste met de duofiets, maar redelijk uniek was het toen nog wel", zegt Nieuwenhuizen. "Al snel raakten ze ook in Dalen enthousiast en moesten we een jaar lang heen en weer met de fietsen. Inmiddels hebben we twaalf elektrisch aangedreven fietsen. Naast Sleen, zijn we de afgelopen jaren actief geworden in Dalen, Aalden, Oosterhesselen, Zweeloo en Schoonebeek."