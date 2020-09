Drugslab Kerkenveld werd geleid door grote drugsbende

Het crystal meth-lab in Kerkenveld werd geleid door een grote landelijke drugsbende. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM). In totaal worden veertien verdachten van deze bende vervolgd.

Volgens het OM was de drugsorganisatie betrokken bij zeker vijf drugslabs in heel Nederland, schrijft Omroep Brabant. Een van de labs was in Kerkenveld, gemeente De Wolden. De drugsbende hield zich bezig met xtc, crystal meth en cocaïne. Het onderzoek heeft de codenaam 'Appel' meegekregen.

EncroChat

De politie is op het spoor van de verdachten gekomen door het onderscheppen van berichten in het versleutelde telefoonnetwerk EncroChat. Maandenlang kon de politie meelezen met het chatverkeer. De dienst was erg populair bij criminelen.

Mexicanen

Naast het drugslab in Kerkenveld, zat de organisatie ook achter crystal meth-lab in Herwijnen. Bij dit Gelderse drugslab werden twee Mexicanen opgepakt. De overige drie drugslabs waar de verdachte bende bij betrokken is, zijn vooralsnog onbekend.

Ook wordt het opgerolde drugslab in Willemsoord in verband gebracht met Mexicanen. Het is nog onduidelijk of deze zaak een koppeling heeft met de bende.

