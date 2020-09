Junior Rangers nemen een akkerrand over

De Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers hebben een akkerrand op het terrein van Agrarische Natuur Drenthe (AND) geadopteerd. Ze hebben de akkerrand inmiddels ingezaaid met een zaadmengsel dat bestaat uit inheemse plantensoorten. De plantensoorten bieden akkervogels volgend jaar voedsel en een veilige schuilplek. In het Drentsche Aa-gebied liggen meerdere van deze akkerranden, onder andere bij het Eexterveld en Grolloo. Naast het terreinonderhoud onderzoeken de Junior Rangers het effect van hun activiteiten op de biodiversiteit. Ze onderzoeken bijvoorbeeld welke insecten op de akkerrand afkomen en welke vogels in de nestkasten broeden.

AND organiseert het agrarisch natuurbeheer in Drenthe. 'We willen graag aan onze deelnemers laten zien hoe agrarisch natuurbeheer eruit ziet. Het is extra leuk dat de Junior Rangers ons hierbij helpen", aldus René Vree Egberts, directeur AND.

Het Nationaal Park Drentsche Aa wil jongeren betrekken bij de natuur en de cultuurhistorie. Dat doet de organisatie onder andere via de Junior Ranger-groep. Eens per maand trekken de jongeren, met begeleiders, het Drentsche Aa-gebied in om het te leren kennen en om te ervaren wat nodig is om het landschap te beheren.