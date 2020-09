Twee jaar cel geëist voor seksueel misbruik stiefdochter

Tegen een 52-jarige man uit Assen heeft het Openbaar Ministerie twee jaar cel geëist voor het misbruiken van zijn stiefdochter. Dat begon toen ze vijftien was en stopte toen ze achttien jaar oud was. Daarnaast eist de officier van justitie reclasseringstoezicht, een behandeling voor zedendaders en een contactverbod.

De inmiddels 20-jarige vrouw heeft bij de politie verteld dat de man tussen 2015 en 2018 meerdere keren haar borsten en kruis heeft betast en haar heeft verkracht. Aanvankelijk had ze een heel goede vertrouwensband met hem. "Maar je was alleen maar bezig om mij te gebruiken om er zelf beter van te worden", zei ze tegen de man toen ze haar slachtofferverklaring voorlas.

'Hand schoot uit'

Volgens de Assenaar heeft zijn stiefdochter "de werkelijkheid op een andere manier beleefd". Hij ontkende in de rechtszaal het grootste deel van de beschuldigingen. Wel bekende hij dat hij het slachtoffer in haar kruis had betast. "Ik smeerde haar benen in met zalf, want ze had schuurplekken. Toen kreeg ik een pijnscheut in mijn knie en schoot mijn hand uit", aldus de man.

"Ik heb heel veel fantasie nodig om dat voor me te zien. Dat je dan uitschiet en dat je hand daar terechtkomt, waar hij überhaupt niks te zoeken had", reageerde de officier. Ook las ze een aantal seksueel getinte appjes voor, die de man aan zijn stiefdochter had gestuurd. Daarin zinspeelde hij op seksuele handelingen.

De Assenaar reageerde dat hij de tiener veel te vrij met jongens vond omgaan en dat hij haar uit wilde dagen om te kijken hoe ze zou reageren. Afhankelijk van haar reactie hadden ze er dan gesprekken over, vertelde hij. De aanklaagster kon maar één conclusie trekken: "Hij was verliefd op haar. Dat blijkt uit alles. Hij noemt haar in appjes ook zijn vriendin."

'Moedig'

In 2018 kreeg de toen 18-jarige vrouw een vriend. Toen ze hem vertelde over wat haar stiefvader deed, gingen ze samen naar de politie. Bij haar moeder kon ze niet terecht, want die geloofde haar vriend. "Ik vind het bijzonder moedig dat ze de stap durfde te zetten", aldus de officier.

Volgens de verdachte heeft de vrouw aangifte gedaan om wraak te nemen en spannen zij en haar echte vader en diens vriendin samen tegen hem. Zijn advocaat bepleitte dat er te weinig bewijs om de man te veroordelen.

Op 6 oktober doet de rechter uitspraak.