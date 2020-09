Gemeenten Westerveld, Assen en Coevorden ondertekenen Sportakkoord

Het sport- en preventieakkoord is in de gemeente Westerveld op zaterdag 19 september ondertekend. Wethouder Doeven licht toe: "Het nut en de noodzaak is dat wij een gezondere toekomst tegemoet gaan. Dat vind ik het meest belangrijk. Sport is daar een onderdeel van. Door sporten wordt je gelukkiger, je voelt je gelukkiger. En als je gelukkiger én gezond bent, dan is dat echt een meerwaarde. "

Assen: uitreiking Sportkanjers en ondertekening Sportakkoord

In Assen vond gisteren de ondertekening, en tegelijkertijd de uitreiking van 50 certificaten aan jonge sportkanjers, plaats. Dit is tevens de eerste dag van de Nationale Sportweek. In Wielercentrum Stadsbroek werd het akkoord door meer dan honderd verenigingen en organisaties getekend.

Assen wil dat iedere inwoner kan sporten en bewegen en zich maximaal kan ontwikkelen, zo stelt de gemeente. Het akkoord is daarom gefocust op zes thema's: 'inclusief en toegankelijk', 'duurzame sportinfrastructuur', 'van jongs af vaardiger in bewegen', 'Assen, gezonde sportstad', 'vitale aanbieders en positief sportklimaat' en 'topsport en evenementen'.

De jonge sportkanjers in Assen (Rechten: Maurice Vos)

Coevorden

Ook in Coevorden werd maandag het Sport- en preventieakkoord ondertekend.

Gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden doet het op een iets andere manier, vertelt Zijl. Hier worden binnen de gemeente in vijf gebieden lokale sportakkoorden opgesteld. Voor twee daarvan ligt al een concept, voor de andere drie wordt daarvoor in september een aanzet gegeven.

Andere Drentse gemeenten

In de gemeenten Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld moeten de Sportakkoorden nog ondertekend worden. In Tynaarlo gebeurt dat op 7 oktober, in Noordenveld is het nog niet bekend wanneer dit gaat plaatsvinden. De gemeente Midden-Drenthe had het voorlopige akkoord in het voorjaar met de sportverenigingen willen bespreken, door de coronacrisis is dit uitgesteld. Midden-Drenthe hoopt op korte termijn de ideeën alsnog met de clubs te bespreken, daarna wordt het Sportakkoord daar definitief.

Op 1 september is in de gemeente Aa en Hunze het Sport- en beweegakkoord al ondertekend. Ook in de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Borger-Odoorn is het Sportakkoord al eerder ondertekend.

Het Nationaal Sportakkoord is een akkoord tussen de minister van Sport (VWS), gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten), sportbonden (NOC*NSF), provincies en diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven. Binnen het Sportakkoord zijn zes zogenoemde ambities geformuleerd: 'inclusief sport & bewegen', 'duurzame sportinfrastructuur', 'vitale sport- en beweegaanbieders', 'positieve sportcultuur', 'van jongs af aan vaardig bewegen' en 'topsport die inspireert'. Hiermee kunnen binnen regionale of lokale sportakkoorden accenten worden gelegd op datgene waar bijvoorbeeld een gemeente extra aandacht aan wil besteden.

