Bibliotheek Hoogeveen wordt 'gedeeltelijk onbemand'

Stel, het is woensdagavond 21.45 uur en je hebt net je boek uit. Je wil graag beginnen in een nieuw boek, maar je hebt geen ongelezen exemplaar meer in huis. Dan kan de bibliotheek in Hoogeveen je helpen, want de locatie wordt een Open Bieb. Dat betekent dat leden van 7.00 uur tot 23.00 uur toegang hebben tot de bibliotheek.

Op deze manier hoopt de bibliotheek een breder publiek te bereiken. "We leven in een 24-uursmaatschappij. Daarin willen wij niet achterblijven. Mensen die overdag werken, kunnen na het werk alsnog bij ons terecht", zegt Monique Strijker van Bibliotheek Hoogeveen.

Geen medewerkers

Aan het voor of na kantoortijden toegang krijgen tot de bibliotheek zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet je minimaal drie maanden lid zijn, ouder zijn dan 16 jaar en een contract tekenen waar de huisregels in staan. Een boek zoeken moet je vervolgens wel helemaal zelf doen, want medewerkers zijn buiten kantoortijden niet aanwezig.

De onbemande bibliotheek moet geen hangplek worden. Daarom krijgen alleen leden toegang met hun pas. "Om 22.50 uur en om 22.55 uur horen bezoekers een geluidsbandje met de melding dat de bibliotheek bijna gaat sluiten", legt Strijker uit. "Om 23.00 uur gaat het alarm automatisch aan." Mocht je na 23.00 uur toch nog binnen zijn, dan gaat het alarm af.