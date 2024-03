Speciale opvang overlastgevende asielzoekers Ter Apel in pauzestand na uitspraak rechter

De speciale opvang van overlastgevende asielzoekers in Ter Apel gaat tijdelijk op slot. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken besloten. Aanleiding is een uitspraak van de rechter, meldt RTV Noord

Die rechter stelde een asielzoeker in het gelijk, die was geplaatst in de zogenoemde procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel. Daarin worden asielzoekers opgevangen die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. Ze zitten 22 uur per dag achter gesloten deuren, zodat ze weinig tijd hebben om rond te zwerven.

'Komt neer op detentie'

Hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Lieneke Slingenberg zei vorige maand in een artikel in de NRC dat dit neerkomt op detentie en dat mag niet zonder juridische grondslag. De NRC onthulde ook dat deze aanpak van overlastgevers is geïntroduceerd door een vertrouweling van minister Dilan Yesilgöz van Justitie (VVD). Daarbij werd bewust vaag gelaten wat overlast is, zodat zoveel mogelijk asielzoekers konden worden aangepakt.

De rechter oordeelt nu dat er inderdaad 'onvoldoende grondslag is' om asielzoekers hier op te sluiten. Hun vrijheid wordt te zeer beperkt. Voor Van der Burg is de uitspraak aanleiding om een pas op de plaats te maken. Het bekent dat er voorlopig geen kansarme asielzoekers in de PBL worden geplaatst.

Rust niet veel zegen op PBL

De PBL werd afgelopen zomer geopend. De verwachtingen waren hoog, maar veel zegen rust er niet op deze aanpak. Zo is het aantal plekken beperkt, terwijl de staatssecretaris steeds beloofde dat het er meer zouden worden.

Ter Apel en omgeving gaan al jaren zwaar gebukt onder de overlast van kansarme asielzoekers. Ze komen uit landen als Marokko, Tunesië en Algerije. Van der Burg heeft meerdere keren laten weten dat de PBL een deel van de oplossing zou zijn voor de problemen in Ter Apel en wijde omgeving.

Niet te zeggen hoe lang het gaat duren