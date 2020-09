Matthias M. uit Meppel in hoger beroep in moordzaak Halil Erol

Matthias M. uit Meppel gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor het doden van Halil Erol en het laten verdwijnen van het lichaam van de man uit Steenwijk. De 43-jarige M. is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat schrijft RTV Oost op basis van een mail van de advocate van M.

Halil Erol, vader van twee jonge kinderen, verdween op 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later brandend gevonden in Haren. In juni werden bij Steenwijk de armen en benen van de man gevonden in een zak. Drie jaar later vinden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen de romp van Erol. Die was gewikkeld in een dekbedhoes. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden. De zaak staat ook wel bekend als de 'Puzzelmoord'.

De advocate zegt in de mail teleurgesteld te zijn in de beslissing van de rechtbank en dat haar cliënt in hoger beroep bijstand van een ander advocatenkantoor krijgt.

Voldoende bewijs

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat M. Erol om het leven heeft gebracht. "Ondanks dat er geen bloed van het slachtoffer in de woning of op zijn kleding is gevonden, er geen moordwapen is gevonden en er geen getuige is geweest die iets heeft gezien."

Volgens het Openbaar Ministerie duiden de telefoongegevens van Halil Erol en Matthias M. er op dat M. betrokken is bij de moord. Ook zijn de stoelhoes en dekbedovertrek, waarin lichaamsdelen van Erol zijn verpakt, van de verdachte. In die hoezen is DNA van de verdachte uit Meppel aangetroffen. Daarnaast is Halil Erol voor zijn verdwijning in de woning van Matthias M. geweest.

