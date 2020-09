Buitendorpen Emmen over bezuinigingen: 'Kort ons niet'

'Juist extra kosten'

Vink vreest dat door de bezuiniging van de gemeente Emmen zaken wegvallen die juist de gemeente meer geld gaan kosten. "Wij repareren een kapot picknickbankje voor 120 euro. Een nieuwe kost 500 euro. Als wij gekort gaan worden ben ik bang dat dat soort initiatieven niet meer plaats kunnen vinden. Dat levert dan extra kosten op die bij de gemeente terecht komen. Ik durf te zeggen dat die ton die bezuinigd wordt, wel voor twee of drie ton staat."



De insprekers werden vanavond gevraagd om alternatieve ideeën voor bezuinigingen in te brengen. "Schaf de nieuwjaarsreceptie af en versober de hapjes en de drankjes na raadbijeenkomsten. Maar dat valt misschien hier niet goed", lacht Vink.

Geen Dorpsraad in Zwartemeer?

Leo Hoogenberg, voorzitter van de Dorpsraad in Zwartemeer vindt de bezuiniging voor de buitendorpen buitenproportioneel. "Er moet drie procent op de hele begroting bezuinigd worden. In verhouding moeten de buitendorpen twintig procent bezuinigen. Mensen worden er onrustig van", legt hij aan de raad uit. "We overwegen er echt mee te stoppen. We hebben er de pest in. Maar we hebben ook wel weer zo'n hart voor het dorp dat we dan toch doorgaan. Maar er komt dan wel minder actie vanuit het dorp."

Daarnaast sprak Stichting Regiomarketing Emmen (SMRE) in over het schrappen van de subsidie voor de regiomarketing in Emmen. En Vlinderstad Emmen, de ondernemersvereniging pleit voor het openhouden van de fietsenkelder in de Wilhelminastraat. Volgens de vereniging blijven mensen langer in het centrum als ze hun fiets op een veilige plek kunnen stallen.



De gemeenteraad vergadert 3 en 5 november over de begroting voor 2021.