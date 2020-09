Celstraffen geëist tegen agressieve Emmenaar en stelende vriendin

Het stel leerde elkaar in februari kennen en daarna ging het bergafwaarts met ze, concludeerde de officier van justitie. Hij vergeleek de man (35) en zijn vriendin (39) met het beruchte misdaadduo Bonnie & Clyde. "Die hadden ook een slechte invloed op elkaar."

Bedreiging moeder en stiefvader

De moeder en stiefzus van de man deden in april aangifte tegen hem. Ze werden tussen februari en 21 april naar eigen zeggen ernstig bedreigd door de man. Hij kwam bij hun huis in Emmen langs en dreigde de twee te zullen doodmaken en het huis in brand te steken.

De slachtoffers vertelden de politie dat de man veel drinkt en drugs gebruikt en dat hij daardoor agressief wordt. Zelf vertelde hij vandaag in de rechtszaal in Assen dat hij kwaad was, omdat zijn moeder wil dat hij gaat trouwen met een vrouw uit Somalië, het land waar hij ook zelf vandaan komt. "Maar ik wil niet worden uitgehuwelijkt. Ik wil zelf bepalen wie mijn vriendin is", reageerde de man, die vanaf zijn tiende met zijn familie in Nederland woont.

Ook zijn stiefvader deed aangifte. Die werd naar eigen zeggen op 19 april door de man bedreigd met twee messen. Ook zou hij hem pepperspray in de ogen hebben gespoten. De Emmenaar was kwaad op zijn stiefvader. Hij huurde een kamer van de man, maar die had hem eruit gezet, omdat hij er tegen de regels in samen met zijn vriendin woonde.

Beroving drugsdealer

De Emmenaar ontkende dat hij zijn familie heeft bedreigd. Ook heeft hij ontkend dat hij zijn drugsdealer thuis heeft beroofd, samen met zijn vriendin. De dealer uit Emmen en zijn vriendin zagen op 18 april de Assense voor de deur staan. Toen ze open deden, bleek dat haar vriend erbij was. Hij wilde cocaïne kopen, maar kreeg een zakje kauwgom, vertelde hij in de rechtszaal.

De dealer en zijn vriendin kregen allebei klappen van de Emmenaar, terwijl de Assense de deur van hun huis blokkeerde. Ook nam de man een tas mee, waar een paar bolletjes cocaïne in zat. Dat vertelden zij aan de politie. Volgens beide verdachten klopt dat niet. Zij ontkenden het geweld.

Inbraken in Schoonebeek

De vrouw uit Assen heeft wel bekend dat ze in maart vorig jaar twee inbraken heeft gepleegd in Schoonebeek. Ze was toen samen met een andere man en hij had haar beïnvloed, verklaarde ze. De buit bestond onder meer uit een tv, mobiele telefoons, een portemonnee, pasjes en geld.



De vrouw heeft volgens de reclassering ook een drugsprobleem, maar ontkent dat. Ze heeft naar eigen zeggen geen hulp nodig. Na de gewelddadige diefstal bij de drugsdealer in Emmen zat ze zestien dagen vast. Toen kwam ze vrij. Haar vriend zit inmiddels vijf maanden in voorarrest. Op 6 oktober beslist de rechtbank of dat nog langer gaat duren.