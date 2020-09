Statenleden onzeker en verdeeld over extra geld voor vliegveld Eelde

De luchthaven heeft jaarlijks 6 tot 8 miljoen euro van het Rijk nodig voor beheer en onderhoud. Zonder die bijdrage kan het vliegveld niet voortbestaan, zo maakte interim-directeur Bart Schmeink vandaag bekend.

Groningen Airport Eelde hoopt ter overbrugging het geld te mogen gebruiken dat nog over is van de 46 miljoen euro die vier jaar geleden werd toegezegd. Daar is nog zo'n 25 miljoen euro van over. "De afgelopen jaren zijn veel investeringen uitgesteld. Mijn oproep zou zijn om dat geld nu te gebruiken voor investeringen die echt noodzakelijk zijn", zegt Schmeink.

De politiek van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Assen en Tynaarlo werden vanavond als aandeelhouders geïnformeerd door de directie van Groningen Airport Eelde over de toekomst van de luchthaven.

'Verliesfinanciering'

CDA-Statenlid Siemen Vegter heeft zo zijn twijfels: " Het wordt dan een verliesfinanciering, dan weet je ook dat als je hierdoor heen komt, je alsnog extra geld beschikbaar moet stellen voor investeringen." Een ding is wat hem betreft zeker: "Er is wel de urgentie om een besluit te nemen."

Die twijfel is ook merkbaar bij PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof. "Om hier over te besluiten, heb ik achtergrondinfo nodig, die heb ik vanavond nog niet gekregen. Ik zal eerst het rapport moeten lezen. Maar dit is wel fors. Als het Rijk niet over de brug komt, zijn wij meteen aan de lat als aandeelhouders."

'Tijd kopen of druk opvoeren?'

Thomas Blinde van Forum voor Democratie lijkt wel geneigd te zijn om de investeringspot aan te spreken. "Tijd kopen", noemt hij het. Je kunt ook de druk opvoeren door het geld niet aan te spreken, dan dwing je de minister om een besluit te nemen, maar dat is risicovol. Ik weet nog niet wat ons standpunt als partij is, maar afgaande op het advies, zou ik wel voor het aanspreken van het potje zijn om zo tijd te kopen.

Henk Nijmeijer, fractievoorzitter bij GroenLinks, voelt daar juist niet zo voor. "Ik moet dit natuurlijk eerst met de fractie bespreken. "Zes tot acht miljoen is er nodig, als we dat geld niet krijgen, gaat Eelde sowieso dicht. Wat mij betreft mag het vliegveld nu wel sluiten. Kijk eens hoeveel overheidsgeld hier naar toe is gepompt."

De Drentse Statenfracties verdiepen zich de komende tijd in het rapport over Groningen Airport Eelde. Op 10 december is er een aandeelhoudersvergadering waar een besluit wordt genomen over de toekomst van het vliegveld.