Toekomst theater De Kimme Zuidlaren opnieuw ter discussie

Bestaat er nog een toekomst voor theater De Kimme in Zuidlaren? De resultaten van de Quick Scan laten blijken van niet. Toch is er een aantal gemeenteraadsleden voor een uitgebreid onderzoek. "Want je mist pas iets, als het er niet meer is."

Een discussie over het de rol van het theater, dat eigendom is van Lentis, werd vanavond besproken. Het CDA vindt de Quick Scan te kort door de bocht en vraagt in de gemeenteraad om een uitgebreider onderzoek.

De conclusie van dat onderzoek is dat het niet voor de hand ligt dat de gemeente goed kan investeren in het pand, Dat ligt met name aan het hoge investeringsbedrag: bijna drie ton, zonder dat er nog over een renovatie wordt gesproken. Dit zou op termijn zo'n vier tot acht miljoen euro kosten.

Ook speelt de bezetting van het theater een rol. Volgens het rapport wordt het gebouw de helft van de tijd gebruikt door Lentis zelf, de andere helft door externe partijen. Lentis heeft aangegeven dat zij zelf minder gebruik tot geen gebruik meer zal maken van het gebouw. In het rapport, waarin wordt gekeken naar de bezetting van de afgelopen twee jaren, wordt uitgegaan van een bezetting van vijftien dagen per jaar door externe partijen.

Extra onderzoek?

CDA'er Klaas Knot doet de oproep dat men zich nu moet bedenken wat er met De Kimme moet gebeuren voordat het gebouw niet meer bestaat. Knot krijgt bijval van onder andere John Franke van Leefbaar Tynaarlo en Henny van den Born van de ChristenUnie. De heren vragen zich af of er uitgebreider onderzocht moet worden of het gebouw niet opnieuw kan worden ingezet. Jos van den Boogaard van D66 noemt het teleurstellend dat Lentis De Kimme wil afstoten.

Petitie overhandigen

Inspreker Bert Kuiper, lid van de centrale cliëntenraad van Lentis en initiatiefnemer van de petitie tegen de sloop van De Kimme, hoopt tijdens de vergadering de gemeenteraad mee te krijgen. Zo'n duizend mensen hebben de petitie die hij vanavond aan wethouder Hans de Graaf overhandigde, zowel online als fysiek getekend. Eigenlijk zou dat tijdens de vorige raadsvergadering gebeuren, maar het punt werd wegens tijdgebrek van de agenda gehaald.

Het gebouw wordt inderdaad minder gebruikt, dan Kuiper graag zou zien. Dat komt volgens hem onder andere doordat er de afgelopen jaren minder aandacht is geweest voor de exploitatie van zalen en andere ruimtes in het gebouw. Ook het CDA is van mening dat theaterzaal De Kimme de laatste jaren geen actief beleid heeft gehad in het exploiteren van de zaal. Daarom wil de partij een gebruiksoverzicht van de afgelopen vijf tot tien jaar zien.

Daarnaast is een uitgebreid onderzoek naar hoe het theater in het integraal accommodatiebeleid in Zuidlaren kan worden meegenomen volgens de partij op z'n plaats. Op die manier kan er een goede afweging gemaakt worden. "Als we daarmee voor de komende periode van vijf tot tien jaar met geringe investeringen de behoefte kunnen dekken dan hoeven we wellicht minder grote investeringen te doen op korte termijn", aldus het CDA. Toch vindt een nipte meerderheid van de raad dat zo'n extra onderzoek zonde van de tijd is, zo wordt met een motie besloten.

Toekomst?

Maar wat betekent dit voor het voortbestaan van De Kimme? De gemeente gaat de dus geen breder onderzoek doen. Ook wethouder De Graaf vindt het een gewaardeerde en sfeervolle voorziening, maar dat neemt voor hem niet weg dat hij geen toekomst ziet in De Kimme. Uiteindelijk is Lentis de organisatie die beslist of de sloopkogel er doorgaat of dat er toch nog een alternatief wordt gevonden.

Lees ook: