Nieuwe waterbuffer moet Hoogeveen ook in zomer krachtige waterstraal geven

WMD Drinkwater bouwt in Hoogeveen een nieuwe reinwaterkelder. Deze moet voorkomen dat mensen in het buitengebied van de gemeente met minder waterdruk kampen.

Nu staat de betonnen waterbunker nog leeg, maar over een paar maanden moet het vol met drinkwater staan. Het drinkwaterreservoir is opgedeeld in twee identieke helften met een totale capaciteit van 3,5 miljoen liter dat is evenveel als 350.000 volle emmers of honderd tankauto's.

Piekbelasting

In de enorme betonnen echobunker, legt WMD-projectleider Reinier Berghuis uit wat de bedoeling van het reservoir is. De kelder is onderdeel van het project 'Druk bij piekbelasting', Dit project is een antwoord op de verwachte toename in de vraag naar drinkwater en moet het buitengebied van de gemeente Hoogeveen beter van water voorzien. Daar ervaren inwoners vooral 's zomers problemen met de waterdruk.

Deze problemen komen voornamelijk voor tussen zeven en negen uur in de ochtend en aan het begin van de avond, legt Berghuis uit. "We maken vierentwintig uur per dag drinkwater, het grootste deel gaat er in twee grote pieken uit." Het aanbod van drinkwater uit de zuivering is dus altijd even groot, in tegenstelling tot de vraag daarnaar, daardoor kan de waterdruk op drukke momenten afnemen.

WMD-Woordvoerder Andries Ophof komt met nog een voorbeeld: "We zien ook pieken en dalen als er een belangrijk sportevenement is. Bijvoorbeeld als het Nederlands elftal speelt. Of toen Max Verstappen kampioen werd in Abu Dhabi. Tijdens de race is er weinig waterverbruik, maar na de finish stormt iedereen naar de wc en gaat de piek in het verbruik ineens omhoog."

Buffer

De kelder fungeert als een buffer tussen de waterfabriek en de klant. Het waterbedrijf heeft in Drenthe nog zo'n vijftig van dit soort kelders in gebruik, vertelt Ophof. "We noemen ze reinwaterkelders. Er is maar één plek waar we het water in een reservoir boven de grond opslaan. Dat is in Hoogeveen. De rest zit vooral onder de grond."

Berghuis vergelijkt de buffers met een emmer: "Je kunt de zuivering zien als een kraan die continu aan staat, het reservoir is een soort emmer die twee keer per dag geleegd wordt maar zich continu blijft vullen." De kelder gaat ervoor zorgen dat er ook tijdens piekmomenten voldoende waterdruk is. Het drinkwaterbedrijf maakt in Hoogeveen al gebruik van soortgelijke buffers.