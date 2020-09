Veel meer jeugdoverlast in Drenthe, Assen is koploper

De jeugdoverlast in de gemeente Assen bereikte in de zomermaanden een ongekend hoog niveau. In heel Nederland waren er slechts vijf gemeenten waarin er meer overlastmeldingen per inwoner gedaan werden dan in de Drentse provinciehoofdstad. Landelijk staat Assen zelfs op plek 27 van het absolute aantal jeugdoverlastmeldingen.

RTV Drenthe berekende in samenwerking met Local Focus, op basis van de politiecijfers van de maanden juni, juli en augustus, dat er in alle Drentse gemeenten veel meer meldingen van jeugdoverlast bij de politie zijn gedaan dan in de afgelopen acht zomers. In de hele provincie kwamen deze zomer 1272 meldingen binnen, ten opzichte van 672 vorig jaar.

Jeugdoverlast

Onder jeugdoverlast verstaat de politie "alle meldingen die worden gedaan van overlast die veroorzaakt wordt door jeugd". Dat gaat bijvoorbeeld om het achterlaten van afval, het blokkeren van de ingang van een supermarkt of geluidsoverlast. Ernstigere zaken als vandalisme en intimidatie zijn niet in deze cijfers meegenomen.

In april steeg het aantal overlastmeldingen al fors ten opzichte van april 2019. De politie zei toen dat de stijging te maken heeft met het coronavirus, omdat mensen vaker thuis zijn en daardoor meer overlast zien of eerder overlast ervaren. Dat wil overigens niet zeggen dat die overlast er niet al langer was. Ook verklaart die algemene uitspraak niet waarom de overlast in bepaalde gemeenten veel hoger is dan op andere plekken.

Wel zit er een verschil tussen wat mensen als overlast ervaren. Waar de één voetballende jongeren die hard tegen een bal trappen al storend vinden, kan voor de ander het afsteken van hard vuurwerk pas reden zijn om de politie te bellen.

Overal meer, Assen is 'overlastkoning'

Assen spant zowel per inwoner als in absolute aantallen meldingen van jeugdoverlast de Drentse kroon. Met 372 meldingen is Assen zelfs in de landelijke top dertig van het absolute aantal jeugdoverlastmeldingen terug te vinden. Per tienduizend inwoners werden er in Assen 54 meldingen van jeugdoverlast gedaan. Ter vergelijking: in veel grotere gemeenten als Amsterdam (17), Rotterdam (27) en Groningen (27) werd jeugdoverlast relatief veel minder vaak gemeld. Behalve Assen vallen ook Meppel (34), Hoogeveen (33) en Tynaarlo (31) in negatief opzicht op. Landelijk kwamen er gemiddeld 24 meldingen per tienduizend inwoners binnen. De andere Drentse gemeenten zitten onder dat gemiddelde. Bekijk hieronder hoe dat in jouw gemeente zit.

Tekst gaat verder onder de kaart

Dat betekent niet dat er in de andere gemeenten maar weinig meldingen van overlast zijn gedaan. Emmen bleef weliswaar onder het landelijk gemiddelde van meldingen per inwoners, maar daar steeg het aantal overlastmeldingen in de zomer wel van 132 in 2019 naar 239 dit jaar: net geen verdubbeling. In Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Westerveld waren er, net als in Assen, meer dan dubbel zoveel jeugdoverlastmeldingen vergeleken met de zomer van 2019. In Borger-Odoorn kwamen er maar 2 meldingen bij ten opzichte van een jaar eerder.

Tekst gaat verder onder de tabel

Meldingen van overlast door jongeren per gemeente

Gemeente / Regio Overlastmeldingen per 10.000 inwoners Overlastmeldingen totaal 1 Vlieland 126.0 15 2 Schiermonnikoog 94.4 9 3 Terschelling 70.7 34 4 IJsselstein 61.7 209 5 Utrecht 61.6 2206 6 Assen 54.0 372 7 Appingedam 53.8 62 8 Ameland 53.3 20 9 Zandvoort 50.8 87 10 Zeist 50.7 329

'Spuugzat'

Onafhankelijk van elkaar namen twee inwoners uit Assen dat woord al in de mond afgelopen zomer. De cijfermatige stijging van de jeugdoverlast was erg merkbaar in verschillende wijken van de provinciehoofdstad. Inwoners, scholen, een voetbalclub en een multifunctioneel centrum in de wijk Kloosterveen trokken in augustus aan de bel. Vernielingen, agressief gedrag, brandstichting en grote afval- en geluidoverlast waren daar ieder weekend eerder uitzondering dan regel. Het ging zo ver dat er verboden toegangsborden bij een schoolplein moesten komen en het bestuur van FC Assen zag zich genoodzaakt het sportpark te sluiten. Aan de andere kant van Assen, op Landgoed Valkenstijn, sneuvelden prullenbakken en werden zelfs appelbomen omver getrokken. En rondom de Baggelhuizerplas vloog het snackverkooppunt in brand en werden spullen van de plaatselijke visvereniging vernield. Recenter besloot burgemeester Marco Out een samenscholingsverbod in te stellen voor straten rondom de Nazomerkermis, nadat groepen jongeren zich vervelend gedroegen.

Bovenstaande niet uitputtende opsomming is ook de gemeentelijke politiek opgevallen. Zowel de Asser fractie van D66 als Stadspartij PLOP willen opheldering van het college over de toegenomen jeugdoverlast. D66 wil onder meer weten of het college weet op welke plekken in Assen er overlast veroorzaakt wordt en welke oplossingen er voor kunnen worden bedacht. PLOP bevraagt de gemeente specifiek naar de vernielingen op Landgoed Valkenstijn en wil weten waarom er zo traag gereageerd is door de gemeente op eerdere vernielingen en overlast. Beide partijen wachten nog op antwoorden op hun vragen.

Niet alleen Assen

De concrete voorbeelden van jeugdoverlast beperkten zich niet alleen tot Assen. Half augustus moest de politie meerdere avonden ingrijpen in Hoogeveen, toen jongeren onrust veroorzaakten in met name de wijk Krakeel en rondom het Zuiderpark. Vorige week nog werden in datzelfde park spullen vernield met behulp van vuurwerk. Bij vv Annen misdroeg een groep jongeren zich in juli dusdanig dat de club de politie inschakelde.

Staatsbosbeheer had afgelopen zomer een berg werk aan het opruimen van grote hoeveelheden afval rondom de zwemplassen het Gasselterveld en 't Nije Hemelriek, waar veel jongeren vuurwerk afstaken, kampvuren maakten en met elkaar op de vuist gingen. Daarbij moet wel gezegd worden dat niet alle rommel door jongeren achtergelaten werd, maar ook door veel andere bezoekers.

Geen incident

Dat juist Assen, Hoogeveen, Tynaarlo en Meppel nu hoog scoren, is niet voor het eerst. Weliswaar zijn de cijfers van dit jaar uitzonderlijk hoog, maar sinds 2012 springen de vier gemeenten er steevast uit wat betreft het aantal jeugdoverlastmeldingen per inwoner. Ook hier is het de gemeente Assen waar landelijk gezien veel meldingen van jeugdoverlast vandaan komen. Sinds 2012 zit de provinciehoofdstad steevast ruim boven het landelijk gemiddelde van het aantal meldingen per inwoner. Geen incident dus dat de provinciehoofdstad ook dit jaar bovenin de ranglijst te vinden is. Assen wordt op de jaarlijkse ranglijst op de voet gevolgd door Hoogeveen en op wat grotere afstand door Meppel en Tynaarlo.