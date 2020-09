Geëmigreerde boer André raakte verlamd en mist nu zijn aangepaste trekker

Geboren in Grolloo, maar al 15 jaar geleden uitgeweken naar het noorden van Denemarken. André Hingstman begint jaren geleden een melkveehouderij bij het dorpje Hvilsom. Het bedrijf loopt goed, maar na acht maanden viel hij en raakte verlamd. Met een aangepaste tractor kon hij zijn geliefde werk voortzetten, maar deze is vorige week gestolen.

"Ik was druk aan het oogsten afgelopen woensdagavond. We hadden de trekker in het land laten staan, want het werk was nog niet af. Toen ik donderdagochtend terugkwam op de plek, was er geen wagen. Je denkt eerst aan een typische kwajongensstreek, maar het bleek gewoon diefstal."

Elke dag vooruit

Voor André was de diefstal een grote klap, nadat hij jaren geleden verlamd raakte. "Ik liep een dwarslaesie op en ben in een rolstoel terechtgekomen. Daarna moest ik revalideren." Dat ging stapje voor stapje, vertelt de geboren Drent. "Maar elke dag was een nieuwe overwinning. Het gaat van je arm optillen, naar zelfstandig eten en je tanden poetsen. Elke keer lukt steeds meer."

Grote passie

Het weerhield hem er dan ook niet van om te stoppen met zijn geliefde baan. "Landbouw is mijn grootste passie, en ik heb gewoon een trekker nodig voor het werk." Een speciaal aangepast voertuig bood de perfecte uitkomst, waardoor hij zijn boerenbestaan voort kan zetten.

"Het is een moment waar je naartoe leeft. Ik kan niet veel uren op de trekker zitten, maar een aantal uur per dag lukt zeker." Voor de boer uit Grolloo was het dan ook slikken toen hij zijn trekker niet meer in het veld aantrof.

Weinig hoop op politie

Of hij zijn originele, geliefde werktuig ooit nog terugkrijgt? André heeft er een hard hoofd in. "De lokale krant besteedt meer aandacht aan de zaak dan de politie. Er wordt geen actie ondernomen door de opsporingsdiensten. De tractor is ook zo uit het zicht, want hij kan ingeladen worden in bijvoorbeeld een vrachtwagen. Die is dan zo de grens over."