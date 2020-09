Drenthe in trek bij drugscriminelen, 17 drugslabs ontdekt sinds 2016

In Noord-Nederland zijn de afgelopen jaren in Drenthe de meeste drugslabs opgerold. Sinds 2016 gaat het in onze provincie om zeventien productielocaties voor synthetische drugs zoals xtc en crystal meth. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de politie Noord-Nederland.

In Friesland en Groningen lag het aantal productielocaties voor drugs een stuk lager. De afgelopen vier en een half jaar waren dat er in Friesland acht en in Groningen vier.

2020 recordjaar

Van de afgelopen vier jaar was 2018 voor Drenthe het jaar waarin de meeste drugslabs werden ontdekt, namelijk vijf. In de eerste helft van dit jaar is dat aantal ook al bereikt en daarmee kun je stellen dat dit jaar een recordjaar wordt als het gaat om drugslabs. In de eerste helft van 2020 werden in onze provincie ook vijf productielocaties voor drugs ontmanteld. Daarbij gaat het onder meer om een groot drugslab dat in juni in Kerkenveld werd ontdekt. In het pand werd voor miljoenen euro's aan crystal meth gemaakt. Een maand eerder was het raak in Eext. Daar werd in een boerderij speed geproduceerd.

De labs in Kerkenveld en Eext werden ontdekt doordat de politie afgelopen voorjaar de versleutelde berichtendienst EncroChat, die veel gebruikt werd door criminelen, kon kraken. Dat leverde een schat aan informatie op over misdrijven en verdachten. Negentien drugslabs zijn door de vrijgekomen informatie ontmanteld, waaronder dus twee in Drenthe.

Het cijfer voor Drenthe zal nog verder oplopen, want ook na het eerste half jaar zijn er nog drugslabs ontdekt. In augustus werd in Nijeveen een inval gedaan bij een manege, waar de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland werd opgerold. En begin deze maand werden nog drie mannen aangehouden voor het opzetten van een drugslab in Hollandscheveld. De locatie was nog niet in productie, maar was nog in aanbouw.

Drugsafval

Uit de cijfers van de politie blijkt verder dat er sinds 2016 op acht plekken in Drenthe afval werd gedumpt afkomstig van drugslabs. Dit gebeurde één keer in 2017, vier keer in 2018, één keer in 2019 en in de eerste helft van 2020 twee keer. Ook die cijfers zullen nog oplopen, want in de zomer werden er nog vaten met drugsafval gevonden in Roderesch en in Annen en Zuidlaren.

Vorig jaar is er al gewaarschuwd dat drugscriminelen steeds vaker naar het Noorden en Oosten zullen trekken. Drugslabs zijn al jarenlang een probleem in het zuiden en westen van het land. Landbouworganisatie LTO Noord waarschuwde boeren tijdens informatiebijeenkomsten voor de opmars van drugscriminelen.