Coevorden wacht plan NAM voor injectie afvalwater in bodem af

De politiek in Coevorden is niet van plan om de plannen van de NAM, waarbij de maatschappij afvalwater van de oliewinning in lege gasvelden bij Oosterhesselen en Dalen wil injecteren, te blokkeren. Dat bleek gisteravond laat tijdens de raadsvergadering. De motie die oppositiepartijen PAC en D66 indienden, waarin ze de rest van de raad opriepen zich uit te spreken tegen de plannen van de NAM, werd verworpen.

Afgelopen zomer werd bekend dat de NAM afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek wil injecteren in lege gasvelden bij Oosterhesselen, Dalen en Schoonebeek. Het bedrijf moet daarvoor eerst toestemming krijgen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Geen zeggenschap

De Coevorder politiek kan alleen advies geven aan het ministerie, maar mag zelf niet beslissen of de NAM haar plannen wel of niet mag uitvoeren. "Eigenlijk vreemd, want het gebeurt op ons grondgebied", zei PAC-fractievoorzitter Jerry Stoker.

Zijn partij en D66 maken zich zorgen over de risico's van de injectie van afvalwater. Dat heeft er onder meer mee te maken dat in Twente een paar jaar geleden een leiding lek raakte en daar verontreinigd water wegstroomde. Maar ze wezen ook op de slechte reputatie van de NAM op het gebied van schadeafhandeling in het Groninger aardbevingsgebied.

"NAM wil ons doen geloven dat het afvalwater, of het productiewater, zoals het bedrijf het zelf noemt, schoon is. Maar het bestaat voor 0,2 promille uit chemicaliën. Dat lijkt weinig, maar de totale afvalwaterproductie is zo groot dat je jaarlijks in totaal uitkomt op 6 miljoen liter gif dat de grond in gaat", rekende fractievoorzitter Lars Hoedemaker van D66 voor.

'Voor de muziek uit'

De Coevorder politiek moet zich volgens beide partijen verzetten tegen de injectieplannen. Maar daar denkt de rest van de gemeenteraad anders over. Met drie stemmen voor en 21 tegen werd de motie verworpen. Volgens collegepartijen BBC2014 en PvdA liepen de oppositiepartijen met hun motie voor de muziek uit, omdat er nog onderzoek loopt naar de milieueffecten van de afvalwaterinjectie en de NAM ook nog geen toestemming heeft.

De VVD stelt dat er genoeg controle is op de NAM, door onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen en dat het injecteren van afvalwater voor de komende jaren 'de meest veilige optie is'. Meerdere partijen benadrukten wel dat het belangrijk is dat de inwoners van de dorpen waar de NAM het water wil injecteren goede informatie en uitleg krijgen over de plannen.

Afwachten

Wethouder Jeroen Huizing denkt er net zo over. "Het klinkt misschien aanlokkelijk om nu te zeggen: 'We willen dit niet' en dan de suggestie wekken dat dat effect heeft, maar de weg die we nu zijn ingeslagen, lijkt me verstandiger."

Volgens Huizing draait het er - nu de plannen nog niet rond zijn - om dat duidelijk wordt welke risico's er zijn, hoe daarmee wordt omgegaan en om goede communicatie met de bevolking.

