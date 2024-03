Tot 40.000 euro per huishouden voor Noord-Drentse verduurzaming

Het Rijk trekt 1,65 miljard euro uit voor de verduurzaming van huizen in Noord-Drenthe en Groningen. In Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld kunnen woningeigenaren met een laag inkomen tot 40.000 euro aan subsidie krijgen. Overige bewoners kunnen tot maximaal 20.000 euro tegemoet zien voor verduurzaming.

Niet voor zonnepanelen

In Noord-Drenthe komt het erop neer dat bewoners met een inkomen tot 140 procent van het wettelijk minimumloon een vergoeding kunnen krijgen van maximaal 40.000 euro. Dit geld moet besteed worden aan maatregelen om woningen op een 'Standaard voor woningisolatie' (zie kader onderaan) te krijgen. Daarbij gaat het niet om investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, maar meer om isolatiemaatregelen aan dak of vloer, of het dichten van kieren in een woning.