De vrouw die een kwart miljoen euro schonk aan Valthermond: Aukje Wolf

Aukje Wolf liet na haar overlijden in 2004 een kwart miljoen euro na aan Valthermond. Het grootste project dat met haar geld gerealiseerd is, is het Aukje Wolfpark. Een natuurpark in haar geboortedorp. De gemeente heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd dat het park weer veilig en netjes is.

De alleenstaande vrouw, die voor een heleboel reuring in Valthermond heeft gezorgd, liet in haar testament opnemen dat haar erfenis besteed moest worden aan voorzieningen in het dorp. Voor Wolf was het belangrijk dat er meer groen in het dorp te zien was, waar jong en oud zich zouden vermaken.

Eeuwige vrijgezel

In het Vervenershuis wordt het verhaal van Aukje Wolf belicht, omdat ze veel voor Valthermond betekend heeft. Fenny van der Vlag-Pak weet alles over de geschiedenis van Wolf. "Ze was een vrouw die graag mensen wilde helpen", aldus van der Vlag-Pak. Wolf was enig kind en groeide op met strenge ouders

"Er werd altijd gedacht dat Aukje nooit een liefdesrelatie had, maar dat ligt toch anders", vertelt Van der Vlag-Pak. Wolf scharrelde namelijk met een katholieke jongen uit de buurt, maar moest de verkering uitmaken van haar ouders. Ze is daarna nooit meer een relatie begonnen. Eerst stortte Wolf zich op haar werk als verpleegkundige bij het ziekenhuis in Assen en later op de verzorging van haar ouders.

Testament

Waarom Wolf haar geld geschonken heeft aan Valthermond, blijft speculeren. "Ze heeft wel eens benoemd dat ze het geld dat haar vader en familie in het dorp hebben verdiend, graag terug zou willen geven aan Valthermond", aldus Van der Vlag-Pak. Dat het om 250.000 euro ging, wist niemand.

"Uiteindelijk hebben wij gewoon geluk gehad dat ze nooit is getrouwd, anders was dit nooit gebeurd natuurlijk", grapt Van der Vlag-Pak. Wolf had haar wensen voor een natuurpark al voor haar dood op papier gezet.