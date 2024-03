Eis: acht maanden cel voor steekincident bij azc Emmen

Voor een steekincident bij de poort van het asielzoekerscentrum in Emmen is tegen een 30-jarige man uit Iran een celstraf van acht maanden geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er voldoende bewijs dat de man eind november twee asielzoekers met een mes heeft gestoken.

De mannen hadden ruzie om een vrouw. Het werd niet op prijs gesteld dat de Iraanse man goed contact met haar had. Het steekincident is door een camera vastgelegd. Hierop is de Iraniër te herkennen. De man werd kort na het gebeuren opgepakt. De twee slachtoffers hadden snij- en kraswonden op hun rug, nek en in het gezicht.

Kwetsbaar

Vooral het gezicht is een kwetsbaar onderdeel van het lichaam, zei de officier van justitie. "Er was letsel rondom het oog, de persoon had blind kunnen raken". Volgens de aangevers waren ze ook door de verdachte bedreigd. De officier van justitie vindt poging tot zware mishandeling en bedreiging bewezen.

Vreemd

De dertiger ontkent het steken en de bedreiging. Volgens hem had hij geen ruzie. "Het zijn vrienden van mij en ik werd ineens aangevallen", zei de man. Hij ging er vervolgens vandoor, vertelde hij tegen de rechter. Hij wist niets van het letsel. Dat laatste vond de rechter vreemd.

Geen verblijfstatus

De verdachte chatte kort na het incident met de bewuste vrouw, dat hij had gestoken. "Ik zweer het je, hij jankte als een hond en riep 'Je maakt mij blind'', stond in één van de berichten. De verdachte is sinds 2015 in Nederland. Zijn asielaanvraag werd afgewezen, maar hij is hiertegen in verweer gegaan. Op dit moment heeft hij geen verblijfstatus.

Eerder bestraft

Het OM vindt dat hij ook een eerdere voorwaardelijke veroordeling van zes maanden moet uitzitten. Het incident gebeurde in de proeftijd. De man had kort daarvoor een celstraf uitgezeten voor een afpersing en verkrachting in Emmen. Hiervoor kreeg hij destijds 40 maanden celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.