Woorden en taal, hoe zijn die eigenlijk ontstaan?

We gebruiken ze elke dag, eigenlijk zonder erbij na te denken. Woorden, en daarmee dus ook taal. Een leven zonder is voor de mens eigenlijk niet voor te stellen. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Waar komen die woorden eigenlijk vandaan en hoe is taal ontstaan? Deze vraag werd door de 8-jarige Noortje uit Gieten ingestuurd naar Zoek het uit!. En omdat we het zo leuk vinden dat ook de Drentse jeugd onze rubriek weet te vinden, doken we meteen de woordenboeken in.

Daar vinden we wel heel veel woorden, maar geen antwoord op de vraag waar die woorden nou eigenlijk vandaan komen. En hoe het komt dat die woorden samen bij elkaar een taal vormen? Wie dat wel weet is Arja Olthof, streektaolfunctionaris bij het Huus van de Taol in Beilen. Zij weet alles over de Drentse taal en dus ook over het ontstaan daarvan.

Taal vanuit de prehistorie

"Talen onderzuken is nog niet zo makkelijk", vertelt Olthof. Nu zijn er allerlei opnames en kunnen we luisteren naar opnames van jaren terug. Maar de oudste taal, die is niet bewaard gebleven. "Onderzuuk naor taal giet dan ok vake via de archeologie. Deur te kieken naor hoe het lichaam van veurlopers van de meins deruut zagen, kriegt onderzukers inzicht in wat veur klaanken het lichaam maken kun."

Taalkundig onderzoeker Bert de Boer van de Universiteit van Amsterdam ontdekte dat de voorloper van de mens een soort blaas in zijn longen had, waarmee hij een brullend geluid kon maken. Na verloop van tijd verdween dat ding uit het menselijk lichaam, waardoor er behoefte was aan een andere manier om met elkaar te communiceren. "Want goeie communicatie was in de gevaorlijke prehistorie van levensbelang", weet Olthof.

Ontstaan van taal in Europa

De meeste talen in Europa stammen af van één soort oertaal, het Proto-Indo-Europees. Deze taal werd 6.000 jaar geleden gesproken in het gebied waar nu Armenië ligt. Uit deze taal ontstonden de Germaanse talen, dat was één taalfamilie. Olthof: "Dreints komp deruut veurt, net as Engels, Duuts, Fries, Noors en Deens. Daorumme liekt die talen ok veul op mekaar."