Langelo mogelijk niet meer enige plek voor opslag Gronings gas

De ondergrondse gasopslag in Grijpskerk blijft mogelijk toch open. Minister Wiebes van Economische Zaken laat onderzoeken of de opslag kan dienen als back-up voor de ondergrondse opslag in Langelo.

Eerder werd juist besloten dat de opslag in Grijpskerk niet meer nodig zou zijn, schrijft RTV Noord.

Langer open

De NAM verklaarde twee jaar geleden de opslag in Grijpskerk vanaf 2022 niet meer nodig te hebben. Op dit moment wordt er nog gas opgeslagen afkomstig uit het buitenland en kleinere velden in ons land. Nu wordt er alsnog gekeken of de ondergrondse opslag in Grijpskerk open kan blijven.

Leveringszekerheid

Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat hij zeker wil zijn van de levering van gas in tijden van langdurige kou, en wanneer de aanvoer uit het buitenland stagneert.

Wiebes liet eerder deze maand blijken dat de Drentse gasopslag Norg, in de buurt van Langelo, in ieder geval tot 2027 wordt gebruikt. Hierdoor kan gaswinning uit Groningen zoveel mogelijk beperkt worden. Het is de bedoeling dat over tien jaar de gaskraan in Groningen helemaal dichtgaat.

