Veel meer jeugdoverlast in Drenthe, hoe kan dat?

We spraken erover met Elianne Zijlstra uit Eelderwolde. Ze is gedragswetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in orthopedagogie.

De overlastcijfers laten meteen vanaf april al een flinke stijging zien. Ontstaat dit gedrag van het ene op het andere moment?

"Dat klopt. Je wilt je afzetten van thuis en je eigen leven leiden en opeens zit je weer bij je ouders op de lip. Dat is voor sommige jongeren best ingewikkeld en die zoeken hun toevlucht op straat met leeftijdsgenoten."

Wat voor rol spelen sociale media hierin?

"Sociale media spelen een belangrijke rol. Dat is de manier waarop jongeren in contact staan onderling en afspraken maken met elkaar. Ik denk alleen niet dat het een cruciale factor is in het gedrag."

En alcohol en drugs, wat voor invloed hebben die op het gedrag?

"Ik weet niet of overlast gevende jongeren alcohol drinken of drugs gebruiken, maar we weten dat die middelen mensen ongeremder maken. In hun gedrag zouden jongeren onder invloed verder gaan dan wanneer ze nuchter zijn, maar ik verwacht niet dat alcohol en drugs een bepalende rol spelen in deze trend."

Zouden er de afgelopen maanden jongeren zijn die voor het eerst in dit gedrag verzeild raken of erin meegesleurd worden?

"De groep jongeren die sinds de stijging van de overlastcijfers op straat hangt, is groter dan daarvoor. Dat verwacht ik wel. Sinds half maart zitten zij thuis en er zullen zeker jongeren zijn die wel zin in een verzetje hebben, een beetje spanning zoeken. Die komen er op af en doen eraan mee of kijken ernaar."

Bekijk hieronder het interview met gedragsdeskundige Elianne Zijlstra, waarin ze ook antwoord geeft op de vraag hoe jeugdoverlast voorkomen kan worden: