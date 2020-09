EncroChat van grote waarde opsporing drugslabs Noord-Nederland

Vandaag kwam naar buiten dat Drenthe zeer in trek is bij drugscriminelen, bij het opsporen van de drugslabs maakt de politie veel gebruik van die EncroChat-berichten.

EncroChat

EncroChat was een beveiligde berichtendienst waar voornamelijk criminelen mee communiceerden. Volgens de politie was zo'n negentig procent van de gebruikers crimineel. Een poos geleden heeft de Nederlandse politie in samenwerking met de Fransen en de Engelsen EncroChat gekraakt waardoor ze alle berichten nu kunnen inzien.

"We konden een hele poos meelezen en zien hoe criminelen met elkaar praten en zagen hoe ze allerlei criminele activiteiten aan het plannen waren", vertelt Hugo van Klaveren van de politie Noord-Nederland. "Ook hebben we de data van de periode voordat we de berichtendienst hebben gekraakt veilig kunnen stellen."

Hugo van Klaveren van de politie Noord-Nederland vertelt hoe dat meelezen in EncroChat in zijn werk gaat. (Het verhaal gaat verder onder de video)

Grasduiden

In totaal gaat het dus om zo'n vijftien miljoen berichten waarin de politie nu kan grasduinen, op zoek naar nuttige informatie in de aanpak tegen criminaliteit. "Maar dat doen we niet alleen voor Noord-Nederland. We werken met alle tien de regionale eenheden en de landelijke recherche samen. We hebben dus een dekkend netwerk gemaakt zodat we informatie naar elkaar kunnen doorspelen", aldus Van Klaveren.

De bedoeling van dat dekkende netwerk is dat de politie uit al die miljoenen berichten een steeds beter beeld krijgt van de criminaliteit in een bepaalde regio en daarop sneller en effectiever kan reageren.

Kerkenveld

Een bekend voorbeeld waarbij de gekraakte EncroChat berichten een belangrijke rol hebben gespeeld in een politieonderzoek is het oprollen van een drugslab in Kerkenveld in juni van dit jaar. In dat lab werd onder andere de zware drugs XTC, Crystal Meth en cocaïne geproduceerd.

EncroChat offline

Nadat de dienst EncroChat bekendmaakte dat het gehackt was, lagen de activiteiten op de app meteen stil. Maar omdat de politie de miljoenen berichten al heeft veilig gesteld heeft het naar eigen zeggen de komende jaren nog genoeg informatie. "We hebben onze handen vol. We hebben een speciaal team opgericht dat niets anders doet dan kijken naar deze data, zodat we uiteindelijk de juiste interventies kunnen doen", legt Van Klaveren uit.

Hij verwacht dat er de komende maanden in Noord-Nederland dan ook nog een aantal drugslabs ontdekt zullen worden met behulp van de berichten van de gehackte dienst. "Maar we zitten niet stil", voegt Van Klaveren daar aan toe. "Criminelen moeten altijd communiceren met elkaar, dus die zoeken ook weer een nieuw medium om dat te kunnen doen. Dus ook daar zitten we achteraan."

Hugo van Klaveren legt uit wat ze hebben aan de berichten die ze kunnen inzien in EncroChat: