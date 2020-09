Wat stond er vroeger op Landgoed Vredeveld in Assen?

Bij Zoek het uit! kwam de vraag binnen wat daar nou vroeger op dat landgoed heeft gestaan.

Sinds 1841 heet Landgoed Vredeveld geen Vredeveld meer, maar Landgoed Valkenstijn. Henk Blouw is van de Stichting Landgoed Valkenstijn: "Het is eigenlijk vreemd dat het landgoed niet wat bekender is in de provincie. Het behoort tot de oudste stukjes van Assen, met een geschiedenis die teruggaat tot 1630. Dat is de tijd dat Piet Hein nog met de zilvervloot voer, en Nederland nog uit zeven provinciën bestond."

Bewonersgeschiedenis

Wat nu Landgoed Valkenstijn is, is eigenlijk de kern van wat vroeger het grotere Landgoed Vredeveld was. Het landgoed heeft door de eeuwen heen verschillende markante bewoners gekend. Voor het in de negentiende eeuw de naam Valkenstijn kreeg was het bekend als het huis Vredeveld. Dit huis, dat ook een poosje havezate is geweest, werd halverwege de de zeventiende eeuw gebouwd door Zeino Joachim van Welvelde.

"Een eeuw later kwam het huis in bezit van de Drentse gedeputeerde Herman Roelof Wolf van der Feltz. In 1816 kocht de gouverneur van Drenthe, Petrus Hofstede het landgoed en vestigde er zijn residentie. Dit was ook de bloeitijd van het landgoed", zo staat er te lezen op de website van de Stichting Landgoed Valkenstijn.

Naamsverandering

Het landgoed kreeg de huidige naam Valkenstijn toen het in 1842 in bezit kwam van Augustinus van Valkenstijn. De nu nog aanwezige graftombe van Augustinus en zijn vrouw, Louise Aubry d'Arancey, is de enige particuliere begraafplaats van Assen.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Op het terrein staat een graftombe (Rechten: RTV Drenthe / Greetje Schouten)

Augustinus schonk zijn bezit aan het Roomsch Katholieke armbestuur, waarna het langzaam maar zeker in verval raakte. De resten van het monumentale huis, dat het middelpunt vormde van het landgoed, zijn afgebroken in 1966.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De voorkant van Huis Valkenstijn in 1964 (Rechten: Stichting Landgoed Valkenstijn)

Maar wat heeft er nu eigenlijk gestaan?

Huis Vredeveld was een soort landhuis, met twee zijvleugels en een echte klokkentoren. Op oude tekeningen is nog te zien hoe het er voor 1834, toen de torens en de zijvleugels werden afgebroken, uit gezien heeft:

Tekening van Havezate Vredeveld, later Valkenstijn genoemd (Rechten: Stichting Landgoed Valkenstijn)

Tekening van de achterkant van het huis Vredeveld op Landgoed Valkenstijn (Rechten: Stichting Landgoed Valkenstijn)

Het landgoed nu

Heden ten dage is het landgoed opgeknapt en veranderd in een parkje met vertier voor alle leeftijden. Er is een dierenweide, een speeltuintje, maar ook een hondenparcours, een pumptrackbaan, een kindertuin, dromerige lanen om over te wandelen en natuurlijk de fundering van het landhuis, uitgelegd in stenen muurtjes.

(Verhaal gaat verder onder de foto's)

De fundering van Huize Valkenstijn (Rechten: Greetje Schouten / RTV Drenthe)

Op het terrein is ook een mooie tuin aangelegd (Rechten: Greetje Schouten / RTV Drenthe)

Gevelstenen

Binnen de gemetselde muren die de fundering van het landhuis voorstellen zijn twee bijzondere gevelstenen te zien. Dit zijn kopieën van de originele gevelstenen, welke nu te vinden zijn in het Drents Museum.

Zoek het uit!

Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan hieronder in, dan gaan wij speuren naar het antwoord!

Lees ook: