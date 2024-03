ASTRON-directeur Jessica Dempsey: 'Tijd is voorbij waarin we geen vrouwen in de wetenschap wilden'

Vrouwen in hoge functies in de wetenschap zijn schaars. Dat weet Jessica Dempsey, directeur van ASTRON als geen ander. Ze wil dat tij keren en spreekt daarom vandaag, op Internationale Vrouwendag, vrouwelijke geïnteresseerden aan om bij haar te komen werken.

Sinds haar aantreden als hoofd van het Nederlands Instituut voor de Radioastronomie heeft de Australische Jessica Demsey een duidelijk doel voor ogen: de wetenschap aantrekkelijker maken voor vrouwen. "Als vrouw in de top van radioastronomie kijk je om je heen en realiseer je je dat je de enige bent. Dat is een moeilijke plek om te zijn en dat moet beter kunnen", zei ze in 2022 bij haar aanstelling.

Tegen de stroming in

Inmiddels zit ze bijna twee jaar aan het roer en stuurt ze naar eigen zeggen behoorlijk tegen de stroming in. "We zijn erin geslaagd om vrouwen gelijkwaardige ervaringen te geven in andere vakgebieden, maar in de wetenschap loopt dit achter. Specifieker nog bij de technologische tak van de wetenschap. Dat moeten we kantelen. De tijd is voorbij waarin we geen vertegenwoordiging van vrouwen wilden."

De vrouwen beginnen soms wel aan een wetenschappelijke of technische carrière, maar worden volgens Dempsey ontmoedigd. "Wat we tot nu toe weten is dat het aandeel vrouwen in de wetenschap, dus ook radioastronomie, 22 tot 23 procent is. Maar, hoe hoger je op de carrièreladder gaat kijken, hoe lager dat percentage wordt. Zo laag dat als je bij het niveau van professoren of directeuren komt, er nog maar een paar procent vrouw is. Onderweg raken we dus veel vrouwen kwijt als een soort 'lekkende pijplijn'."

En dat terwijl vrouwen wel hard nodig zijn. Volgens Dempsey zorgt een gemengd team van mannen en vrouwen tot creatievere oplossingen en kunnen mensen met verschillende achtergronden en meningen samen tot betere inzichten komen.

Daarbij moeten de vrouwen dus niet de mannen vervangen, maar moet de verhouding in balans zijn. "Als we meer vrouwen binden, halen ook meer de top. Vanaf een vrouwelijk aandeel van 40 procent creëer je een systeem dat zichzelf in stand houdt en in balans is."

'Ik ben echt aan het struggelen'

Maar bij het vinden van deze vrouwen om de 40 procent te halen, merkt ze hoe moeilijk dat gaat. "Ik ben echt aan het struggelen om geschikte kandidaten te vinden", vertelt Dempsey. Zo kwam ze terecht bij uitzendbureaus die haar vertelden dat de vrouwen waar ze naar op zoek is, niet bestaan.

Hoe kan het dan wel? Dempsey ging op zoek naar andere ondernemers met wie ze samen kan optrekken. "Bedrijven die specifieke programma's samenstellen om vrouwen terug in het werkveld te krijgen en binnen instituten zoals de onze."

Het belangrijkste wat deze bedrijven doen is vrouwen zelfvertrouwen geven en hun twijfel wegnemen. Want onbewust denken volgens Dempsey veel vrouwen dat ze iets niet kunnen. Zelf kreeg ze ook dat steuntje in haar rug toen ze dat nodig had.

"Ik had zelf destijds het geluk dat ik goede mentoren had", blikt Dempsey terug op het begin van haar carrière. "Een paar invloedrijke mannen die talent in mij zagen en me hebben geholpen dat verder te ontwikkelen. Dat is waarom mentoring een goede manier is om vrouwen te binden aan de wetenschap en techniek en ze ook stappen te laten zetten in die carrière."

Vertrouwen en voorbeeldrollen

Ook plaatste Dempsey een smeekbede waar verschillende reacties van geïnteresseerde vrouwen op volgden. "Jonge meiden, op school of aan het begin van hun carrière moeten vrouwen zien in managementfuncties. Ondanks dat ik het niet leuk vind om zo'n boodschap op te nemen en op de voorgrond te staan, vind ik het belangrijk dat zij zien: zij kan het, dan kan ik het ook. Dan krijgen we op termijn meer vrouwen en kunnen we de angel eruit halen."