TakeRoot eert Assen met nieuw americana-festival 'Promising Crossroads'

Drenthe is een festival rijker. Op vrijdag 27 september wordt voor het eerst Promising Crossroads gehouden. Dat is een nieuw americana-festival in theater De Nieuwe Kolk in Assen.

Americana- en rootsmuziek kan het best omschreven worden als een mix van country, folk en blues. Promising Crossroads is een soort onderdeel van het bekende Groningse TakeRoot-festival, dat zijn oorsprong vindt in Assen. De eerste editie van TakeRoot was in 1998 in De Smelt (tegenwoordig De Bonte Wever). Omdat het festival te groot werd, verhuisde het naar De Oosterpoort in Groningen. Afgelopen november vierde het zijn 25e 'verjaardag'.

"De oorsprong van TakeRoot ligt in Assen en daarom wilden we bij ons jubileum Assen graag wat bijzonders bieden", zegt Johan Kleine. Hij is sinds het begin van TakeRoot bij het festival betrokken en organiseert nu ook mede Promising Crossroads. "We denken dat we een prachtig eerbetoon hebben samengesteld."

Muziek, literatuur en documentaires

Volgens Kleine is Promising Crossroads een 'multidisciplinair kruispunt', waar alles wat americana is samenkomt. Op die vrijdagavond in september is er dus niet alleen muziek te horen, maar komen literatuur en documentaires ook aan bod.

Wat betreft artiesten zijn de eerste namen uit de Verenigde Staten en Nederland al geboekt. Zo komen onder meer Cordovas, Them Dirty Dimes en Sunken Lands optreden. Het festival heeft al een hoofdact gestrikt, maar maakt later bekend wie dat is.