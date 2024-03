Winkelcentrum Emmen ontruimd, tientallen mensen wachten buiten

Winkelcentrum Angelslo in Emmen is vanmiddag ontruimd nadat het brandalarm afging. Volgens een omstander stonden er zo'n tweehonderd mensen buiten, rondom het gebouw aan de Peyershof.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe meldt echter dat er geen brand is uitgebroken. Waarom het alarm rond 14.00 uur afging, is niet bekend. De brandweer is aanwezig om dat te onderzoeken.