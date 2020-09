Fietsersbond: 'Oversteek Vriezerbrug kan veilige oversteek worden'

Al lange tijd wordt er gesproken over de fietssnelweg, ook wel doorfietsroute genoemd, van Groningen naar Assen. Eén van de mogelijkheden voor deze route is langs het Noord-Willemskanaal. Maar bewoners, Dorpsbelangen Tynaarlo en de plaatselijke VVD vinden de oversteek bij de Viezerbrug in deze fietsroute erg gevaarlijk. De Fietsersbond is het daar niet mee eens. De bond vindt juist de route langs het Noord-Willemskanaal de beste optie.

Snelheidsverlaging van 80 naar 50

Fietsersbondvoorzitter Wim Borghols zei gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering dat de oversteek bij de brug een stuk veiliger wordt als er een ongelijkvloerse overgang komt. Zoals bijvoorbeeld een fietstunnel. Komt deze tunnel er niet, dan voldoet een snelheidsverlaging voor auto's van 80 naar 50 kilometer per uur op de N386 ook.

"De situatie zoals die nu is, is niet veilig", meent Wim Borghols. Maar bovenstaande opties maken de fietsoversteek wél veiliger, meent hij. "Als die plek geen veilige oversteekplek kan worden, zijn er een hoop andere plekken in de gemeente Tynaarlo die ook niet veilig kunnen zijn."

Daarmee is de Fietsersbond Groningen en Kop van Drenthe het eens met de voorkeursroute die door de gemeente Tynaarlo is aangewezen. Gisteravond was de route van de fietssnelweg onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Maar er werd geen knoop over de route doorgehakt vanwege tijdsgebrek.

Volle vaart

Tegenstanders van de route langs het Noord-Willemskanaal willen dat de fietssnelweg langs de Onlandweg in Tynaarlo, over het industrieterrein, gaat. De rotonde haalt daar de snelheid uit het verkeer, zo klinkt het. Maar daar is Wim Borghols van de fietsersbond het niet mee eens.

Dat schept verbazing bij VVD-raadslid Gezinus Pieters: "Zes-, zevenhonderd meter verderop hebben we op de N386 bij de sportvelden juist gekozen voor zo'n rotonde omdat dat veel veiliger is." Daarom is Pieters verbaasd dat de rotonde bij de Onlandweg nu door Borghols als minder veilig wordt beschouwd.

Volgens Borghols is de rotonde bij de sportvelden op de N386 veel krapper dan de rotonde die ligt bij het industrieterrein. "Daar komen de auto's van de snelweg af. Die zijn gewend om met een snelheid van 130 kilometer per uur te rijden en die hebben de vaart nog in de benen, dat duurt even voordat dat eruit is. Dus die gaan met volle vaart de bocht om. Dat gebeurt op veel van die plaatsen."

Daarnaast is de Fietsersbond Groningen en Kop van Drenthe bang dat als de route via de Onlandweg zal lopen, de fietsers niet langs de fietsroute dicht bij de A28 zullen fietsen. Welke juist wel bedoeld is voor hen. Borghols denkt dat de fietsers rechtdoor over het bedrijventerrein zullen fietsen, waar meer verkeer hen passeert.

Ingrijpende verandering

Eerder bleek uit een rapport van Veilig Verkeer Nederland dat de oversteekplaats bij de Vriezerbrug ingrijpend moet veranderen als er gebruik wordt gemaakt van de route langs het Noord-Willemskanaal. Een ongelijkvloerse kruising, zoals een fietstunnel, is volgens het rapport de meest veilige optie maar kost veel geld.

Een lagere snelheid op de plek van de oversteek zou ook een optie kunnen zijn, maar volgens Veilig Verkeer Nederland wordt er door de bebouwing om de weg heen nu gemiddeld zo'n 60 kilometer per uur gereden. Het invoeren van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur leidt niet tot een lagere snelheid van het verkeer, zo denkt Veilig Verkeer Nederland.

De voorzitter van de Fietsersbond Groningen en Kop van Drenthe denkt dat de invoering van vijftig kilometer per uur rijden op de provinciale weg, wel zal bijdragen aan de verkeersveiligheid. Wat hem betreft wordt dit zelfs doorgetrokken tot voorbij de Vriezerbrug tot aan de eerste rotonde in Vries.

Over twee weken wordt dit onderwerp verder besproken in de gemeenteraad en dan zal het waarschijnlijk ook duidelijk worden welke route bestemd zal zijn voor de fietssnelweg.

