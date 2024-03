'Den Haag bemoei je niet met burgerinitiatieven, maar geef ze structureel geld'

In dorpen met bewonersinitiatieven zoals zorg- en dorpscoöperaties is er een positief effect op de leefbaarheid en een daling van zorgkosten. Daar moet politiek Den Haag van leren, vinden Drentse politici. Het Rijk moet niet bepalen hoe initiatieven vormgegeven worden, maar wel met geld over de brug komen.

Het Rijk moet maar eens komen kijken hoe inwoners van dorpen in de Veenkoloniën en andere plekken in Drenthe en Groningen laagdrempelige zorg regelen en voor vervoer zorgen op plekken waar het openbaar vervoer niet meer komt. Dat stellen emeritus hoogleraar Medische Wetenschappen Gerjan Navis van de RUG en CDA-Statenlid Sonja Hilgenga-van Dam.

'En er moet structureel geld komen in plaats van steeds tijdelijke potjes voor inwonersinitiatieven die dingen aantoonbaar beter en tegen lagere kosten regelen dan de overheid. Of erger: nalaat', luidt de boodschap die de twee vandaag verkondigden bij Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Drenthe. En die waren het daar grotendeels roerend mee eens.

Van onderop en geen hokjes

"Overal is de vraag naar meer welzijn en betere zorg. In dorpen met dorpscoöperaties en zorgcoöperaties krijgen ze dat voor elkaar. Burgerinitiatieven vliegen het niet aan vanuit hokjes, zoals de overheid. Dat is ook een deel van hun succes", zegt Navis.

Een andere reden voor het succes van dorpsinitiatieven is volgens hem dat de oplossing van inwoners van onderop komt. In plaats van een overheid die ver weg bedenkt hoe moet.

Navis ziet nog een succesfactor: "Inwoners kennen hun pappenheimers en dorpsondersteuners en dorpsregisseurs komen achter de voordeur." Heel belangrijk volgens Navis en Hilgenga-Van Dam om bijvoorbeeld zorgmijders te bereiken en te helpen.

Stage in Grolloo

"Het is dat Mark Rutte iets anders gaat doen, anders moet hij maar eens verplicht op stage in Grolloo", stelt Navis. Maar ook talloze andere succesvolle dorpsinitiatieven rollen over tafel: Hollandscheveld, Roden, Bakkeveen in Friesland en Wedde en Onstwedde in Groningen.

In Kracht van de Veenkoloniën zijn inmiddels meer dan dertig inwonersinitiatieven actief. Daarnaast is er übervoorbeeld Austerlitz, waar Hollandscheveld als Drents pionier tien jaar geleden de kennis opdeed voor het oprichten van Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt.

Voor Provinciale en Gedeputeerde Staten is het wel duidelijk: toekomstige zorg-en sociale plannen en ideeën van onderop uit dorpen krijgen ruimte en steun.

Geen nationale bemoeienis

Landelijk zijn er inmiddels tweeduizend bewonersinitiatieven, allemaal het gevolg van wegtrekkende voorzieningen, bezuinigingen en verschraling van zorg. Hilgenga-Van Dam en Navis riepen Gedeputeerde Staten op om een brief aan politiek Den Haag te sturen dat de Nationale Participatiehub die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil opzetten er absoluut niet moet komen.

Die is niet van onderop en bundelt niet de krachten uit de dorpsinitiatieven en de ondersteunende clubs, stellen verschillende initiatieven en belangenorganisaties.

Maar die brief gaat gedeputeerde Yvonne Turenhout niet sturen. "Niet meer nodig, ze hebben in Den Haag al door dat een nationale hub niet moet. Regionale hubs zijn nu het idee. Daarin moeten de inwoners en professionals aan tafel komen te zitten. Als we dat op die manier willen, moeten we nadenken hoe die er uit komen te zien.

Structureel geld