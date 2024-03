Kabinet komt met subsidie voor verduurzamen woningen Noord-Drenthe

Woningeigenaren in Noord-Drenthe kunnen aanspraak maken op een subsidie voor verduurzaming. Dat maakte staatsecretaris Hans Vijlbrief (D66) vanmiddag bekend.

Vijlbrief deed dat in de Tweede Kamer, waar vergaderd werd over de beëindiging van gaswinning uit het Groningenveld. Voor bewoners van tien Groningse en drie Drentse gemeenten (Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze) ligt een subsidie klaar. In het geval van de Drentse gemeenten, gaat het om een gedeeltelijke subsidie voor isolatie.