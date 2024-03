'Doe spuitvrije zone bij lelieteelt op 40 meter van basisschool in Diever'

Gedeputeerde Jisse Otter (BBB) moet met een lelieteler in gesprek om een spuitvrije zone voor gewasbeschermingsmiddelen af te spreken voor een akker in Diever. Dat wil D66 in Provinciale Staten. Op de akker wil de boer lelies gaan telen op 40 meter afstand van een basisschool, een peuterspeelzaal en een schoolplein.

Gedeputeerde Otter van landbouw wil best met de teler in gesprek over zo'n spuitvrije zone, maar alleen op basis van vrijwilligheid. Bovendien wil Otter eerst weten of de teler al niet met de omwonenden in gesprek is over een eventuele spuitvrije zone.

"We hebben in het verleden gezien hoe dat soort gesprekken verlopen dus ik vraag u om in gesprek te gaan met de teler", zegt D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters. "Om te voorkomen dat er weer een nieuwe rechtszaak komt tussen teler en omwonenden."

Vorig jaar stonden inwoners van Boterveen bij Dwingeloo en een lelieteler voor de rechter. Die verbood onmiddellijk het gebruik van alle pesticiden. In hoger beroep oordeelde de rechtbank dat de teler toch vier gewasbeschermingsmiddelen mocht blijven gebruiken. Ook over lelieteelt in de buurt van Natura 2000-gebieden was er al een rechtszaak tussen de provincie en actiegroep Meten = Weten.

Dicht bij scholen en woonwijk

Meten = Weten maakt zich nu zorgen over de zeer korte afstand tussen de akker en openbare basisschool De Singelier in Diever.

Henk Baptist van Meten = Weten: "Het is op minder dan 40 meter afstand van het schoolplein, de peuterspeelzaal, de basisschool met 132 leerlingen, de naschoolse opvang en de twee sportvelden. Op 80 meter bevindt zich een middelbare school met 212 leerlingen, een bibliotheek, een sporthal en een dorpshuis. Bovendien bevindt zich op 30 meter van de teelt een woonwijk waar ongetwijfeld zwangere vrouwen en zeer jonge kinderen wonen", zo schrijft hij aan de lelieteler.

'Hoe gaat u de omgeving ontzien?'

Meten = Weten wil van de teler weten hoe hij lelies wil gaan telen zonder de omgeving te belasten met landbouwgif. Volgens Baptist moet de teler "volgens de nieuwe Omgevingswet bij een 'milieubelastende activiteit' maatregelen nemen om gevolgen te voorkomen en als dat niet kan die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Het op korte afstand van woningen en een school gebruiken van pesticiden waarvan is aangetoond dat ze zich door de lucht verspreiden is zo'n milieubelastende activiteit met nadelige gevolgen", zo schrijft Meten = Weten aan de teler.

Transparant als buurman

De lelieteler heeft bij de omwonenden van de akker aan de Molenweg in Diever een brief in de bus gedaan dat hij op de akker het komende jaar of de komende jaren lelies wil gaan telen. Hij schrijft aan de omwonenden "transparant te willen zijn wat wij doen als buurman." Bewoners kunnen bellen bij vragen of op bedrijfsbezoek gaan bij de lelieteler.

Aan RTV Drenthe laat de teler weten dat hij "altijd bereid is gesprek aan te gaan. Ik heb overigens nog geen bewoners gesproken die er moeite mee hebben dat ik daar lelies ga telen. Het is overigens nog niet helemaal zeker, ik heb mijn bouwplan nog niet helemaal klaar en ik heb ook mais en tarwe die nog een plek moeten krijgen. Maar het heeft wel mijn voorkeur om daar lelies te gaan telen."

Over waarom hij daar wil gaan telen zegt hij: "Ik zit niet aan dat perceel vast, maar we pachten ook percelen via Prolander van de provincie maar daar mogen we geen bollen telen. Als de provincie meewerkt zouden we meer aan wensen van omwonenden kunnen voldoen."

'Kom nou eerst eens gewoon praten'

De teler vindt het wel jammer dat D66 of Meten = Weten niet eerst gewoon naar hem stapt voor een gesprek. De brief van Meten = Weten heeft hij of nog niet ontvangen of nog niet kunnen lezen.

Volgens hem is er bij veel mensen onduidelijkheid en een verkeerd beeld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. "Mensen denken nog steeds dat de spuitmachine altijd vol met alleen maar gif zit, maar dat is niet zo. We gebruiken veel water en minerale oliën voor gewasbescherming. En lelies kunnen veel minder werkzame stof hebben dan andere voedselgewassen, dus dat betekent heel precies en gericht spuiten op het goede moment."

Duurzame bollenteelt

De teler is ook deelnemer aan de proef Duurzame Bollenteelt Drenthe. Dat is een onderzoek naar 'groener' telen met minder schadelijke middelen, minder vaak gebruik van bestaande gewasbeschermingsmiddelen en ook biologische teelt. Het is onduidelijk of hij op de akker bij Diever 'gangbare' teelt wil of ook iets duurzaams wil uitproberen. "De percelen voor het vervolg van de proef dit jaar zijn nog niet verdeeld."