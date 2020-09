Grote Drentse winkelgebieden hardst getroffen door coronacrisis

In het winkelcentrum van Assen waren in maart weinig mensen door het coronavirus (Rechten: Isa Boonstra/RTV Drenthe)

Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel behoren tot de winkelsteden die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Dat concludeert Locatus, dat de economische effecten in 2500 winkelgebieden in Nederland onderzocht.

Steden die het vanwege de aanwezigheid van veel horeca- en modewinkels moeten hebben van toeristen en consumenten die van verder weg komen, krijgen in zijn algemeenheid de hardste klappen. Ook het sterk toenemend aantal internetaankopen en het beperkte gebruik van het openbaar vervoer speelt een rol.

Slechte uitgangspositie

Volgens Locatus was de uitgangspositie van de Drentse steden al niet zo heel goed. "Dat komt door leegstand en krimp", zegt directeur Gertjan Slob van Locatus. Steden die al minder presteerden vóór de coronacrisis zullen het de komende jaren lastiger hebben dan goed presterende steden, voorspelt hij.

Slob stelt verder dat kleinere winkelgebieden minder zwaar worden getroffen door de coronacrisis, vooral als zo'n centrum met name gericht is op dagelijkse boodschappen. Zo laat de directeur weten dat Coevorden minder hard te lijden heeft gehad dan Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. "Winkelgebieden met meer dagelijks aanbod blijven het goed doen, dat is vermoedelijk ook in Coevorden het geval."

Leegstand loopt op

Mede door de financiële steunmaatregelen uit Den Haag is landelijk de leegstand van winkelpanden de afgelopen maanden nauwelijks toegenomen. Die steeg van 7,3 naar 7,6 procent. Maar hoe snel gaat de leegstand straks oplopen? Slob: "Ik zie zelfs voorspellingen van 20 procent voor eind 2021. Dat die leegstand toeneemt, is wel zeker. Maar 20 procent lijkt me wel heel veel."

Locatus houdt het op een leegstand van bijna 10 procent eind volgend jaar. "Met het doorrekenen van de corona-effecten verwachten we dat zo'n 30.000 retailers - dan heb ik het over winkels, horeca en diensten - hun zaak op de huidige plek zullen sluiten. Maar ervaring leert dat 85 procent ook weer in een of andere vorm winkels opent. Uiteindelijk zal dus 15 procent leegkomen, dat zijn 5000 panden."

Op dit moment staan er 16.500 panden leeg.