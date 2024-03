LOOS is terug met jubileumeditie: 'Winnaar staat op grote hoogte'

De winnaar van LOOS mag de eretitel van 'meest loze Drent' met zich meedragen. Toch zal degene die zegeviert in de eerstvolgende editie wellicht nóg meer tot de verbeelding spreken. De Drentse kennisquiz beleeft namelijk het tienjarig jubileum. Alle reden om vanaf vanavond weer voor de buis plaats te nemen.

De verjaardag van LOOS gaat niet ongemerkt aan de kijkers en deelnemers voorbij, want RTV Drenthe pakt uit tijdens het tienjarig bestaan van het quizprogramma.

Die rol krijgen ook andere 'afgevaardigden' van het Nedersaksisch: Marlene Bakker (Groningen), Arjan Pronk (Salland), Paul Abels (Twente) en Marije Stomps (Achterhoek). "Zij vragen iets over een woord of uitdrukking in het Nedersaksisch", vertelt Loes van der Laan, spelleider en producer van LOOS.