Eerste asperges uit de grond en dat is vroeg: 'Wij staan nog te trillen op onze benen'

"Ongelofelijk", zegt boer Hermen Hoorn uit Huis ter Heide. "Wij staan nog een beetje te trillen op onze beentjes hoor." Normaal gesproken haalt Hoorn in de derde of vierde week van maart de eerste asperges uit de grond.

Experiment

Dat Hoorn dit jaar zo vroeg kan oogsten komt niet helemaal als een verrassing. Op een deel van zijn perceel is hij afgelopen jaar begonnen met een experiment. Hoorn heeft een soort tunneltjes gebouwd over de aspergeruggen. "Eigenlijk is het gewoon een klein boeikasje. Als de zon schijnt wordt het in de tunnel zo dertig of veertig graden. Het waait hieronder niet. Dus dit werkt als een oventje."