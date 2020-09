FC Emmen en Easytoys door conflict met KNVB de wereld over

Mocht de deal tussen FC Emmen en de beoogde hoofdsponsor Easytoys floppen, dan heeft de club er in ieder geval flink wat naamsbekendheid aan overgehouden. Media van over de hele wereld schrijven over de pikante zaak.

Het Duitse N-TV besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan het conflict tussen de KNVB en de Drentse eredivisionist. "Sexspeelgoed is voor voetbalbond te pikant", kopt de televisiezender. "We schrijven het jaar 2020, de Nederlanders gelden zeker niet als preuts volk. Maar de Nederlandse voetbalbond bewijst het tegendeel."

Reclame voor condooms, mag dat wel?

Aan interesse voor FC Emmen sowieso geen gebrek bij onze oosterburen. Ook het Hamburger Abendblatt is het verhaal ter ore gekomen. Deze krant is in haar archief gedoken en wijst naar een zaak uit de jaren tachtig, toen FC Homborg opzien baarde door reclame te willen maken voor een condoomfabrikant. De Duitse voetbalbond stond, net als de KNVB nu, nou niet bepaald met de handjes juichend in de lucht en dreigde met puntenaftrek. De rechter moest er uiteindelijk aan te pas komen en die oordeelde dat er niets mis is met reclame voor condooms.

Columnist Axel Lukacsek van de Duitse Thüringische Landeszeitung kroop eveneens in de pen om de kwestie aan zijn lezers te duiden. Hij wijst erop dat FC Emmen vorig seizoen zo'n 2000 shirts verkocht, terwijl shirts met de opdruk Easytoys de afgelopen dagen al 1200 (inmiddels zijn er 1600 bestellingen geplaatst, red.) keer over de toonbank gingen. "Niemand had de verkoop immers verboden", constateert hij. "Dit is hoe marketing werkt."

FC Groningen en gokbedrijven

De aandacht voor FC Emmen en het Veendammer bedrijf stopt niet in Duitsland. Het Franstalige Le Soir uit België benoemt het feit dat Easytoys wel op de reclameborden van FC Groningen prijkt. Meer media wijzen op de deal tussen Easytoys en FC Groningen, zoals het Italiaanse Rivista Undici. "Verder is er kritiek vanuit Emmen dat de Nederlandse bond overeenkomsten heeft gesloten met gokbedrijven", aldus de Italianen, die daarnaast opmerken dat FC Emmen in toch al moeilijke financiële tijden een enorme inkomstenbron moet opgeven.

Ook media uit Spanje, Turkije, Engeland, Kroatië en zelfs Argentinië besteden aandacht aan de zaak. Een hoofdsponsor of niet, FC Emmen is bekender dan ooit.