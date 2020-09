Sinds gisteren 35 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn in alle Drentse gemeentes hetzelfde gebleven.

11 nieuwe besmettingen in Noordenveld

In de gemeente Assen steeg het aantal besmettingen met zes; in Borger-Odoorn, Hoogeveen, Meppel, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Coevorden met elk een; in De Wolden met twee; in Emmen met tien en in Noordenveld met elf.

Op dit moment heeft de gemeente Emmen het grootst aantal besmettingen van alle gemeenten in Drenthe. Er zijn nu tweehonderd mensen besmet, meldt het RIVM. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, vooral aan het begin van de coronacrisis werd er weinig getest.

Het verschil met andere delen van het land is groot. Zo is te lezen op het coronavirus dashboard dat er gisteren in Drenthe 3,6 mensen per 100.000 inwoners positief getest waren op het coronavirus. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn er 41,1 mensen positief getest per 100.000 inwoners.

Meer dan 100.000 in Nederland

Landelijk is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 100.597. Dat is een toename van 2364 ten opzichte van gisteren, zo meldt de NOS. Dat is het hoogste aantal op een dag tot nu toe.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg landelijk tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 32 mensen.