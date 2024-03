Ruim miljoen illegale sigaretten ontdekt in garagebox

Douaniers zijn bij een controle in de gemeente Aa en Hunze gestuit op ruim een miljoen illegale sigaretten. De sigaretten lagen samen met bijna zevenhonderd kilo waterpijptabak opgeslagen in een garagebox.

De ontdekking werd vorige week vrijdag gedaan, maar is vandaag wereldkundig gemaakt door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Na de ontdekking van het illegale rookwaar is ook een verdachte aangehouden, maar over zijn of haar rol is verder niets bekend. Deze verdachte is inmiddels wel weer op vrije voeten.